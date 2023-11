FIA gaat procedure voor recht op herziening F1 aanscherpen

Nu mogen de teams nog veertien dagen na een evenement een verzoek tot herziening indienen bij de FIA, binnenkort zal dat nog maar 96 uur zijn, ofwel vier dagen. Oorspronkelijk stond er niet eens een tijdlimiet op, maar de FIA zal de teams dus nog minder tijd geven om met zo'n verzoek te komen. In uitzonderlijke gevallen kan besloten worden om deze periode tot 120 uur te verlengen. Bovendien gaat het bestuursorgaan een vergoeding verplicht stellen, waar zo'n verzoek vandaag de dag geen geld kost voor de teams. De FIA zal dan, net als bij een beroep, de teams verplichten om 6.000 euro te betalen alvorens ernaar gekeken wordt. Dit bedrag krijgen de teams pas terug wanneer het verzoek tot herziening wordt goedgekeurd door de stewards.

Daarnaast gaan er veranderingen komen in de manier waarop het beroepssysteem werkt. Nu kunnen teams nog een kennisgeving doen dat zij van plan zijn om in beroep te gaan, waarna zij nog 96 uur de tijd hebben om te besluiten of ze dit daadwerkelijk doorzetten of dat zij er toch van afzien. Het probleem van dat systeem is dat zo'n kennisgeving een straf kan opschorten. Zo kan een coureur een gridstraf krijgen, maar met zo'n kennisgeving kan een coureur wel vanaf de oorspronkelijke startplek aan een race beginnen. Een team kan vervolgens afzien van het beroep, maar de coureur heeft er dan nog niet onder geleden. Vanaf heden maakt het niet meer uit of het team zo'n beroep doorzet of er van afziet: de zaak komt hoe dan ook bij het International Court of Appeal te liggen. Het team in kwestie kan dan een straf krijgen, mocht geoordeeld worden dat zij een voordeel hebben gehaald uit dit proces. Op dit moment hoeft er geen vergoeding te worden betaald, tenzij het team daadwerkelijk in beroep gaat.

Voortaan moet die vergoeding vooraf worden betaald, samen met de kennisgeving van de intentie om in beroep te gaan. De FIA is van plan om het internationaal sportreglement en haar eigen regels voor 2024 aan te passen, al is dat nog wel afhankelijk van de goedkeuring bij het Annual General Assembly in december. Deze wijzingen zullen dan niet alleen voor de F1 gelden, maar ook voor alle andere competities die door de FIA geleid worden.

De timing van deze aanscherping lijkt niet geheel willekeurig, aangezien Haas F1 onlangs nog zo'n verzoek tot herziening indiende over het resultaat van de Grand Prix van de Verenigde Staten. Deze wijzigingen zijn echter niet het gevolg daarvan, aangezien deze plannen al voor dit verzoek op tafel lagen. Het leidde er wel toe dat de FIA opmerkte dat deze verzoeken tot herziening steeds vaker voorkomen, waarop zij willen dat de teams er twee keer over nadenken voordat ze er een indienen. Naast Haas hebben dit jaar namelijk Aston Martin (Bahrein), Ferrari (Australië) en McLaren (Oostenrijk) zo'n verzoek ingediend.