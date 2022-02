Over een kleine maand gaat het nieuwe Formule 1-seizoen van start met de Grand Prix van Bahrein en dat wordt de grote vuurdoop van de nieuwe generatie auto’s. De FIA is zich ervan bewust dat de teams mogelijk de grens op gaan zoeken met de flexibiliteit van onder meer de vleugels en de vloer, waarmee ze zichzelf qua prestaties een voordeel kunnen verschaffen. Buigende vleugels kunnen er namelijk voor zorgen dat een F1-auto minder luchtweerstand heeft en dus een hogere topsnelheid kan behalen. De nieuwe generatie F1-bolides maakt bovendien gebruik van het grondeffect, waardoor er met een flexibele vloer – waarmee de ruimte tussen vloer en grond afgesloten wordt – downforce gewonnen kan worden.

FIA kan testcriteria aanpassen tijdens eerste drie GP's

In hoeverre de teams in dit stadium van het jaar al bezig zijn met het opzoeken van de grenzen qua flexibiliteit van diverse onderdelen, is ook voor de FIA nog onduidelijk. Daarom wordt met een open blik gekeken naar hoe de zaak onder controle gehouden kan worden, zonder de tests zodanig moeilijk te maken dat het een zware dobber wordt om ze te doorstaan. Ook kan het zo zijn dat tests voor de oudere generatie F1-auto’s niet meer werken bij de nieuwe bolides voor 2022. Daarom heeft de FIA een plan opgesteld waarmee een stapje terug kan worden gedaan als blijkt dat de tests te streng zijn. In de eerste drie races van 2022 mag de FIA de testcriteria aanpassen door meer flexibiliteit toe te staan of de belasting tijdens de test te verlagen.

“In de eerste drie evenementen van het kampioenschap van 2022 heeft de FIA het recht om de toegestane doorbuiging óf de toegepaste belasting aan te passen van iedere test die gedefinieerd wordt in artikel 3.15. Dat mag uitsluitend om zorgen over de introductie van de nieuwe meetprocedures aan te pakken”, leest het herziene artikel 3.15 van de technische reglementen van de F1. “Dergelijke afwijkingen zullen niet meer dan 20 procent van de waarden in de reglementen bedragen en worden aan alle teams medegedeeld.”

De vrijheid die de FIA heeft om de flexibiliteitstests aan te passen in de eerste fase van 2022 betekent niet dat de teams alle vrijheid krijgen om hun onderdelen van hun auto te laten doorbuigen. Vorige week meldde Nikolas Tombazis nog het volgende. “We blijven altijd kijken naar de aanwezige flexibiliteit en we zullen waar nodig tests invoeren om dergelijke effecten te verkleinen”, vertelde het hoofd single-seater-zaken van de FIA. “Met het nieuwe reglement is het onvermijdelijk dat de flexibiliteit van sommige onderdelen niet goed is ingeschat en dat dit verbeterd moet worden. Dat gaan we zonder twijfel ook doen. De regels geven ons de kans om in te grijpen als we vinden dat er op sommige vlakken misbruik van wordt gemaakt.”