FIA scherpt motorenreglement verder aan na Ferrari-schikking

Nadat er vorig seizoen en begin dit jaar veel te doen was over de legaliteit van Ferrari’s motor staat de FIA op het punt om opnieuw een paar grijze gebieden in de reglementen - die de teams zouden kunnen gebruiken - af te dichten. Het gaat daarbij om twee specifieke zaken: het verbranden van olie en de sensoren in het ERS, het Energy Recovery System waaronder de MGU-H en de MGU-K vallen.

Olie verbranden

Het verbranden van olie als (extra krachtige) brandstof was al aan striktere regelgeving gebonden, maar de FIA gaat nu ook de controle erop aanscherpen. Krachtbronnen mogen maar 0,3 liter per 100 kilometer aan olie verbranden. Om ervoor te zorgen dat die limiet niet wordt overschreden, behoudt de FIA zich voortaan het recht voor om strikte methoden toe te passen om een en ander te meten en om de systemen voor de race te verzegelen.

MGU-H en MGU-K

Wat betreft het Energy Recovery System wil de FIA een nieuwe sensor introduceren die nog beter in de gaten moet houden hoe de kinetischie (MGU-K) en door hitte (MGU-H) opgewekte energie wordt gedistribueerd. Die sensor wordt geïnstalleerd in de leidende wagens. Eerst krijgen de drie topteams Mercedes, Ferrari en Red Bull zo'n sensor, de rest volgt pas later. De FIA komt tot deze stap omdat het vermoedt dat teams in de afgelopen jaren methodes hebben gevonden om de limiet die aan de hoeveelheid toegestane energie is gesteld, te omzeilen en zo de prestaties van hun krachtbron te vergroten.

Ferrari-affaire

De aanscherping van de regels is niet per definitie tegen Ferrari gericht, het team dat vorig jaar flink onder vuur kwam te liggen. De Italiaanse stal en de FIA bereikten – tegen de zin van de andere teams –een ‘geheime’ overeenstemming nadat was gebleken dat Ferrari mogelijk het motorenreglement had overtreden. Onderdeel van die schikking is ook dat Ferrari moet samenwerken met de FIA om grijze gebieden verder dicht te timmeren. Zo viel er onder meer in een verklaring over de schikking te lezen dat "de FIA en Scuderia Ferrari een aantal technische afspraken hebben gemaakt die het controleren van alle Formule 1-krachtbronnen in de komende seizoenen moet verbeteren.” De twee technische richtlijnen die nu zijn uitgevaardigd, lijken hier een direct gevolg van.

Met medewerking van Jonathan Noble

