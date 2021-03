FIA scherpt technische controles tijdens F1-weekenden aan

Na afloop van de race worden de bolides standaard al gewogen, gemeten en worden er ook brandstofmonsters gecontroleerd. Totdat dit proces voor alle auto's is afgerond, blijven de resultaten onder voorbehoud. Daar bleef het echter bij wat betreft de 'post-race checks', althans tot en met vorig jaar. In 2021 worden daar willekeurige controles aan toegevoegd.

De FIA wil daarmee verder kijken dan voorheen. Zo spreekt men in een technische richtlijn die in Bahrein naar de teams is gestuurd van 'een gedetailleerde inspectie van de auto, waarbij indien nodig ook componenten worden gestript'. De FIA hoopt zo slimmigheden onder de radar te vinden en teams op te sporen die gebruik dan wel misbruik maken van grijze gebieden in de regelgeving. Het beste voorbeeld daarvan is de Ferrari-motor uit 2019, waarover een geheime schikking met de FIA is getroffen. Onderdeel van die schikking is overigens dat Ferrari achter de schermen meedenkt over technische controles, zoals dit initiatief.

In de technische richtlijn benadrukt de FIA dat de onderzochte auto 'volledig willekeurig' wordt gekozen en dat het niets te maken heeft met eventuele verdenkingen. "Om grondige controles uit te voeren, zal de technisch afgevaardigde van de FIA na iedere race één willekeurige auto selecteren voor een gedeeltelijke demontage, conformiteitscontroles en controles van de software en systemen", valt in het bericht van de FIA te lezen. "Aanvullende controles kunnen worden uitgevoerd op de andere auto van het team. Dit is in overeenstemming met artikel 14.3 en 25.5 van de sportieve reglementen. De technisch afgevaardigde zal meteen na afloop een eerste verslag uitbrengen, waarna de stewards een race-uitslag publiceren met de toevoeging 'Subject to ongoing routine technical checks'."

Dat laatste betekent dat de definitieve uitslag van een F1-race niet meer op zondagavond komt, maar veel langer op zich laat wachten. "Mochten er vervolgens een onregelmatigheden worden gevonden, dan zal de technisch afgevaardigde een uitgebreider rapport publiceren en zullen de stewards opdracht geven om het bewijsmateriaal veilig te stellen. Dat kan onder meer door relevante onderdelen en informatie in beslag te nemen en te verzegelen." De FIA gaat hiermee een stap verder dan voorheen in de Formule 1, al is dat volgens de federatie niets bijzonders. "De stewards benadrukken dat dit weliswaar een nieuwe procedure is in de Formule 1, maar dat de procedure al routinematig wordt uitgevoerd in andere FIA-kampioenschappen."