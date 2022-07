FIA denkt aan F1-personeel en past reglement rondom avondklok aan

Het is voor het personeel op de circuits momenteel verboden om woensdag-, donderdag- en vrijdagavond aan de auto's door te werken. Dit worden ook wel Restricted Periods genoemd. Op dit moment gaat de avondklok vrijdagavond 13 uur voor de start van de derde training op zaterdag in, maar in de opgefriste sportreglementen voor 2023 staat dat F1-teams vanaf dan 14 uur voor de start van VT3 de paddock moeten verlaten. Dit wordt in 2024 opgerekt naar 15 uur. Tegen die tijd staan de monteurs voor eenzelfde uitdaging als nu, maar dan met twee uur minder. Bovendien wordt het aantal uitzonderingen op de avondklok of zogenaamde jokers die teams kunnen inzetten verlaagd.

Uitzonderingen zijn oorspronkelijk bedoeld voor noodgevallen. Ze worden echter vaak ingezet wanneer nieuwe updates te laat arriveren en tijdens een Grand Prix-weekend op de auto gemonteerd moeten worden. De F1-teams hebben uit zelfbescherming zelf de beslissing genomen om het aantal uitzonderingen te verminderen, waardoor de verleiding om ze geregeld in te zetten wordt weggenomen. Op dit moment mogen formaties op woensdagavond acht uitzonderingen inzetten, wat in 2023 naar vier wordt verlaagd. In 2024 blijven er nog twee over. Het aantal uitzonderingen op donderdag staat nu op zes, maar gaat volgend seizoen naar drie en in 2024 naar twee. Het aantal van twee uitzonderingen op vrijdagavond wijzigt niet.

Een kleine wijziging in het reglement van 2022 zorgt ervoor dat teamleden de paddock op woensdag- en donderdagavond bij het ingaan van de avondklok het circuit niet meteen hoeven te verlaten. Zij mogen nu een uur langer blijven, maar met lichaamsbeweging op het circuit, maaltijden en gezelligheid als doel. De maatregel moet het welzijn van de teamleden bevorderen. Op deze manier krijgt men de mogelijkheid om 's avonds over het circuit te fietsen of te hardlopen en in alle ontspannenheid te kunnen eten. Deze wijziging geldt vanaf dit weekend in Frankrijk. "Tijdens deze periode moet het personeel de operationele activiteiten staken", meldt de wijziging. "Dit omvat werkzaamheden aan de auto's of onderdelen die nodig zijn om de wagens te bedienen en engineers die op computers werken. Indien hieraan niet wordt voldaan, wordt dit beschouwd als een overtreding."

De aanpassing van de avondklok die in het begin van de coronapandemie werd ingevoerd om opstoppingen bij de in- en uitgang van de paddock te verminderen blijft gehandhaafd. Met deze aanpassing mocht personeel een half uur eerder naar binnen voor het ontbijt, maar niet in de garage werken. De wijziging naar het houden van afstand is echter geschrapt.