Nieuwe FIA-positie: F1-commissaris aangesteld om de sport te verbeteren

Voormalig Formule 1-journalist Dieter Rencken, die al enkele maanden als adviseur werkt voor FIA-president Mohammed Ben Sulayem, neemt de functie met onmiddellijke ingang op zich. Rencken rapporteert aan de Emirati en gaat zijn steentje bijdragen aan het formuleren en implementeren van verbeteringen voor F1. De FIA is een aparte organisatie en staat los van de FOM, de houder van de commerciële rechten van F1. Rencken helpt ook bij gesprekken over het opstellen van het nieuwe Concorde Agreement, het document waar F1 mee wordt bestuurd en dat in 2026 ingaat.

Het idee van een speciale commissaris voor F1 binnen de FIA is in het verleden al meermaals besproken. Voormalig FIA-president Jean Todt speelde al met het idee toen hij in 2009 aantrad. De plannen werden echter om twee verschillende redenen opgegeven. Het was onmogelijk om de juiste kandidaat te vinden, omdat de FIA als non-profitorganisatie de beste kandidaten niet kon betalen. "We moeten iemand vinden die bereid is zijn tijd op te geven en in principe niets kost", zei de Fransman destijds. "Het maakt de keuze wel lastiger, maar we zitten op een goed punt. Ik wacht liever nog een paar maanden en vul de positie dan in, dan dat ik nu haast maak." Todt liet het idee uiteindelijk varen, omdat hij vond dat de rol van commissaris niet meer nodig was. Hij vond dat oud-F1-baas Bernie Eccelstone goed genoeg was in het aansturen van de F1-commissie.

Vorige maand zei Ben Sulayem meer mensen om zich heen te willen, terwijl hij tegelijkertijd zijn vertrouwen uitsprak in degenen die de onderhandelingen over het nieuwe Concorde Agreement zouden gaan leiden. "Het is geen one-man-show", zei hij. "Ik kijk altijd naar ons team. Als je me dit zes maanden geleden had gevraagd, had ik gezegd dat ik geen goed genoeg team had om hierover te onderhandelen. We hebben een goede technische afdeling voor formulewagens, maar als het op onderhandelen aankomt, gaat het niet om de technische mensen. Technische mensen gaan onder meer over de power unit. Dat is er niet aan de commerciële kant. Vandaag de dag heb ik een goed team. Het is goed om nu te starten, maar de boel staat niet in brand. Een nieuwe overeenkomst moet eerlijk zijn voor alle drie de belanghebbenden: FIA, FOM en de tien teams, als die er nog zijn. Dan pas zal het goed voelen, denk ik."