FIA experimenteert met nieuwe videoschermen in blinde bochten

De nieuwe technologie wordt vrijdag tijdens de Formule 2-training voor het eerst gebruikt. Voor de bochten 13, 16 en 19 zijn aan de linkerkant videoschermen geplaatst die laten zien hoe het circuit er bij het uitkomen van de bocht op dat moment bij ligt. Het idee is dat de coureurs het beeld kunnen gebruiken als waarschuwing mocht er onverhoopt een collega gecrasht zijn. Het is officieel niet bekendgemaakt dat de schermen gebruikt worden tijdens de F1-trainingen, maar dat lijkt een formaliteit als de Formule 2-test eerder op de dag een succes blijkt te zijn.

Mercedes-coureur George Russell, die ook directeur is van de Grand Prix Drivers’ Association (GPDA), is blij met de komst van de schermen. “We zullen het testen en zien welke feedback het oplevert”, reageert de coureur op een vraag van Motorsport.com. “Soms werken dit soort oplossingen best goed, maar soms ook niet. We kennen de problemen met het zicht op dit soort circuits, ik denk dat de FIA ons moet helpen op alle mogelijke manieren en dan kan het een voordeel zijn. Ik kan er op dit moment nog weinig over zeggen, maar het kan ook een goede oplossing zijn voor andere circuits als het hier blijkt te werken. Denk aan Baku, Monaco of Singapore. Wanneer het de risico’s voor ons beperkt en de veiligheid kan verbeteren, dan zijn we er allemaal blij mee.”

McLaren-coureur Lando Norris loopt nog niet op de zaken vooruit: “We moeten het eerst zien, het is een hele snelle sector. Het kan best dat er niet veel tijd is om het scherm goed te bekijken, maar we zullen zien. Als het werkt kunnen we het zeker gebruiken in de rest van het seizoen.”

Het Jeddah Corniche Circuit werd voor de tweede editie van de race aangepast om de veiligheid te verbeteren. De Ferrari-coureurs hebben aangegeven dat de aanpassingen 'zeer minimaal' zijn.