2023 was het derde jaar na de intreding van nieuwe financiële richtlijnen van de FIA, die de teams beperken in de hoeveelheid geld dat jaarlijks mag worden uitgegeven. Inmiddels kan er geanalyseerd worden wat de impact is geweest van dit zogeheten budgetplafond. Het doel van de FIA was om de teams dichter bij elkaar te brengen en om kleinere teams een grotere kans van slagen te geven. Tot op zekere hoogte is dit doel bereikt, aangezien de onderlinge verschillen nog nooit zo klein zijn geweest. Het budgetplafond heeft echter ook een onbedoelde bijwerking met zich meegebracht. Teams die een achterstand hebben opgelopen omdat zij bijvoorbeeld een verkeerde ontwikkelingsrichting zijn ingeslagen – zoals Mercedes die in 2022 koos voor een ‘zero pod‘ design – hebben nu ook minder financiële middelen om de achterstand op Red Bull in te halen.

FIA-topman Nikolas Tombazis kijkt terug op een succesvolle eerste periode van het budgetplafond, maar geeft toe dat er ook een keerzijde is. “Enerzijds betekent het dat iemand niet drie keer zoveel kan uitgeven dan een ander, wat positief is. Maar het betekent anderzijds ook dat wanneer je achterloopt op iemand, dat je niet met geld kan smijten om een upgrade te maken. Vroeger begonnen teams wel eens slecht aan een seizoen, omdat ze het project of concept wellicht hadden verprutst. Dan kwamen ze [bij de start van het seizoen] aan en werden ze de eerste paar races vernederd. Ik ben zelf ook betrokken geweest bij zulke situaties, maar dan maak je een gigantische upgrade voor Barcelona of Canada, waar je drie of vier maanden lang nagenoeg de hele auto herontwerpt, en later in het seizoen races mee wint. De huidige financiële regelgevingen beperken hoeveel upgrades je kan ontwikkelen. Als iemand dus verder naar achteren staat, kan de inhaalslag lang en pijnlijk zijn.”

Hoewel teams klagen dat ze te beperkt worden, heeft McLaren dit jaar bewezen dat het mogelijk is om onder de huidige wet- en regelgevingen een grote inhaalslag te maken. Het team reed begin 2023 kansloos achteraan rond, maar door een reeks ingrijpende upgrades rond de Britse Grand Prix hebben ze zichzelf hervonden. Het team deed vanaf dat moment wekelijks mee om de podiumplaatsen.

Meer ontwikkelingsvrijheid nodig?

Het eerdergenoemde neveneffect van de financiële reglementen heeft de discussie rondom het versoepelen van andere technische regelgevingen doen oplaaien. Aangezien het budgetplafond ervoor zorgt dat teams niet roekeloos met geld om kunnen gaan, ziet men graag dat er op andere manieren naar tijdwinst gezocht kan worden, met name via technische ontwikkelingen. Dit zou de ingenieurs van de teams meer bewegingsruimte bieden, waardoor de ontwerpfilosofie per team sterker kan verschillen. Gevraagd of de FIA deze versoepeling overweegt, antwoordt Tombazis: “Er is een dunne lijn tussen te veel beperkingen. Dit is een technologiegedreven sport, en dat moet het ook blijven. Maar als je die kant op gaat – en er is te veel vrijheid – komen er potentieel hele grote gaten tussen auto’s.”

De Griek begrijpt waar het idee vandaan komt. “Als je het aan de ingenieurs van de teams vraagt zullen ze natuurlijk zeggen dat er te veel beperkingen zijn”, vertelt Tombazis. “Ik ben immers zelf ingenieur, ik zou graag zien dat het een compleet technische strijd is. Maar we moeten ons ervan bewust zijn dat in deze sport ook andere factoren een rol spelen. Daarnaast, vergeleken met vroeger toen er wat meer vrijheid was, hebben we tegenwoordig financiële regelgevingen en moeten we ook proberen om sommige activiteiten te beperken. Anders krijg je dat teams een voordeel opbouwen via een of ander R&D-project, waarmee ze voor een hele lange tijd een voorsprong kunnen hebben zonder dat andere teams de kans krijgen om dat gat te dichten door de beperkende regelgevingen. Er ligt dus een grens tussen vrijheid en een competitief kampioenschap. Ik denk niet dat er een perfect antwoord bestaat.”