FIA en F1 steunen Haas in handelen rond video-incident Mazepin

Dinsdagavond verscheen er een opvallende video op de Instagram Stories van Mazepin. Daarbij greep hij vanaf de passagiersstoel van de auto op ongepaste wijze naar de borsten van een vrouw op de achterbank. De video werd al snel weer verwijderd, maar voor de Russische coureur was het kwaad al geschied. Fans riepen Haas F1 op om Mazepin te ontslaan, maar dat deed Amerikaanse renstal niet. Wel bracht men een officiële verklaring naar buiten waarin afstand werd genomen van het gedrag van de coureur, die in 2021 in de F1 debuteert met Haas.

Mazepin bracht later op woensdag een verklaring naar buiten waarin hij zich verontschuldigde voor ‘mijn recente acties’ en stelde dat hij zichzelf ‘aan hogere standaarden moet houden als F1-coureur’. Er werd ook geroepen dat de FIA en de F1 zouden moeten ingrijpen, maar de instanties brachten donderdag gezamenlijk een verklaring naar buiten over Mazepin. “Wij steunen het Haas F1 Team in reactie op de recente ongepaste acties van hun coureur Nikita Mazepin. Mazepin heeft publiekelijk zijn excuses aangeboden voor zijn slechte gedrag en deze zaak wordt intern opgelost bij Haas. De ethische principes en de diverse, inclusieve cultuur van onze sport zijn zeer belangrijk voor de FIA en de Formule 1.”

De vrouw wiens borsten werd betast door Mazepin reageerde woensdag zelf ook op het incident. Via Instagram Stories liet zij weten dat de coureur en zij goede vrienden zijn en dat er niets serieus gezocht moet worden achter de gebeurtenissen. “Ik heb deze video als een onderling grapje op zijn story geplaatst. Het spijt me zeer. Ik geef jullie mijn woord dat hij een heel goed persoon is en dat hij nooit iets zou doen om mij pijn te doen of voor schut te zetten.”