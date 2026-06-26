FIA dwingt Mercedes om diffuser aan te passen na klachten van F1-rivalen
Mercedes heeft ‘kleine tweaks’ moeten doorvoeren aan de diffuser die het in Montreal heeft geïntroduceerd. Na het F1-weekend in Barcelona is de FIA met een technische richtlijn gekomen, tegenwoordig 'FIA doc' genaamd.
Mercedes is tijdens de Grand Prix van Canada met het eerste grote updatepakket van dit seizoen voor de dag gekomen. Het team van kampioenschapleider Kimi Antonelli en George Russell nam onder meer de voorvleugel en vloer onder handen, al ging de aandacht van rivalen eveneens uit naar enkele interessante oplossingen aan de achterkant van de W17.
Sinds de wintertest voorafgaand aan het seizoen zijn de teams op zoek naar manieren om de diffuser als het ware te verlengen, bijvoorbeeld door verlengstukken te monteren rechtstreeks aan de crashstructuur aan de achterkant. Het is van cruciaal belang dat de diffuser zo effectief mogelijk functioneert, zeker nu de huidige generatie auto’s minder afhankelijk is van het grondeffect
Mercedes Montreal-spec diffuser
Photo by: Alessio Morgese / NurPhoto via Getty Images
De diffuser die Mercedes in Montreal introduceerde, sprong met name in het oog door enkele toevoegingen aan de bovenkant – in de vorm van spikesachtige profielen, door sommigen in de paddock ook wel tandwielen genoemd. Mercedes voegde dergelijke profielen toe over meer dan de helft van de bovenstaande diffuser. Ze hebben als doel om de diffuser als het ware te verlengen en het effect te versterken.
Nadat Ferrari en enkele andere rivalen deze oplossing hadden gespot, heeft de Scuderia de FIA om opheldering gevraagd en de vraag op tafel gelegd of het een soortgelijk ontwerp mag ontwikkelen, waar het geen groen licht voor kreeg. Motorsport.com heeft vernomen dat de FIA diens standpunt duidelijk wilde maken, aangezien het van mening was dat het Mercedes-ontwerp de deur zou openen voor nog extremere designs.
Lewis Hamilton, Ferrari
Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Het heeft geleid tot een technische richtlijn na de Grand Prix van Barcelona, een document dat van kracht is vanaf het raceweekend in Spielberg. Zo’n document heet anno 2026 overigens een FIA doc in plaats van technische richtlijn, al is dat vooral voor de consistentie – omdat een FIA doc alle gebieden kan coveren, van sportief tot technisch.
Mercedes heeft tegeover deze website erkend dat er in lijn met de nieuwe richtlijnen na Barcelona enkele ‘kleine aanpassingen’ aan de diffuser nodig waren en die zijn tijdens de mediadag in Oostenrijk ook al meteen zichtbaar geweest op verschillende foto’s.
De uitbreidingen van de diffuser zijn er in zekere mate nog steeds, alleen zonder het spikesachtige profiel bovenop. Dat laatste is eveneens bevestigd door andere teams in de paddock. Die stellen namelijk dat de wijze waarop Mercedes het slimmigheidje met de Montreal-variant deed weliswaar verboden is, maar dat nagenoeg alle formaties nog altijd naar manieren zoeken om de diffuser als het ware te verlengen.
Dat laatste is eveneens te zien op beelden van de Ferrari SF-26. Zo zijn op de onderstaande afbeelding eveneens uitbreidingen op de diffuser te zien. Klantenteam Haas hanteert een soortgelijk concept, alleen met meerdere elementen. Die dingen vallen – net zoals het aangepaste Mercedes-ontwerp van Oostenrijk – nog altijd binnen de bandbreedte van wat is toegestaan, al zijn de richtlijnen na Barcelona dus aangescherpt door de FIA.
Ferrari car tech detail
Photo by: Richard Byles / Getty Images
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