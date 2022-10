FIA doet Red Bull een voorstel na overschrijden F1-budgetplafond

Daags na de Grand Prix van Japan maakte de FIA bekend dat Red Bull Racing het budgetplafond in het F1-seizoen 2021 heeft overschreden. De bovengrens lag dat jaar op 145 miljoen dollar. Volgens het statement van de FIA heeft Red Bull de regels met een 'minor breach' geschonden, hetgeen volgens verschillende media neerkomt op ongeveer anderhalf miljoen dollar. Het verschil zou worden verklaard door verschillende interpretaties tussen Red Bull en de FIA, bijvoorbeeld over wat wel en niet meegeteld dient te worden. Hierdoor zat Red Bull met de eigen berekeningen - die in maart 2022 zijn ingediend - nog net onder de grens, maar denkt de FIA daar anders over.

Na het persbericht op de maandag in Suzuka is het formeel stil gebleven, althans: vanuit de FIA. Concurrenten zijn allerminst stil geweest en roepen op om 'een signaal af te geven' door Red Bull zwaar te straffen. Ferrari en Mercedes zijn die mening toegedaan en McLaren CEO Zak Brown heeft een duit in het spreekwoordelijke zakje gedaan door een brief naar de FIA te sturen. De federatie heeft echter meerdere manieren om met de Red Bull-zaak om te gaan, zo leert een blik op het reglement. Een financiële straf is de meest voor de hand liggende optie, al behoren sportieve straffen ook tot de mogelijkheid. Bij dat laatste moet worden gedacht aan het verminderen van de windtunneltijd en het aantal CFD-runs. Puntenaftrek voor een team of individuele coureur is ook mogelijk, al is dat laatste (een gevolg voor Max Verstappen als individu dus) zeer onwaarschijnlijk.

Voor het uitdelen van de uiteindelijke straf bestaan twee routes. De ene behelst een formeel proces via 'The FIA Cost Cap Adjudication Panel'. Bij een procedurele en kleine overtreding is er echter ook een alternatief. Het reglement biedt daarvoor een andere optie. Voordat het panel eraan te pas komt, kan de FIA namelijk ook een schikkingsvoorstel doen aan het overtredende team. Precies dat is inmiddels gebeurd, zo blijkt voorafgaand aan de Amerikaanse GP. Red Bull heeft een voorstel van de FIA ontvangen, waarvan de inhoud vooralsnog geheim is. Als het team dat voorstel accepteert, is de kous af. Als Red Bull het FIA-voorstel niet accepteert, wordt het Adjudication Panel van de FIA alsnog ingeschakeld en zal de afhandeling meer tijd in beslag nemen.

Update:

Motorsport.com vernam in Austin dat Red Bull-teambaas Christian Horner vrijdag een extra persmoment zou houden, maar Red Bull Racing heeft inmiddels laten weten dat die persconferentie is uitgesteld. De bedoeling was dat er donderdagavond een meeting met Ben Sulayem werd gehouden, waarna Horner vrijdag de pers kon informeren. Het gesprek met Ben Sulayem is echter uitgesteld, waardoor hetzelfde voor de mediasessie geldt.