FIA dicht mogelijke maas in de wet in budgetplafond

De FIA is volgens bronnen bezig om de inspanningen te vergroten wat betreft het controleren of de regels rond het budgetplafond worden nageleefd. De blik is daarbij nu vooral gericht op het inzetten van speciale projectdivisies buiten de Formule 1-teams om, waarvan sommigen vermoeden dat ze werden gebruikt om prestatieverbeteringen te realiseren. Het was voor F1-teams gebruikelijk om de afgelopen jaren ervaren technisch personeel in verschillende afdelingen onder te brengen om aan technische projecten te werken om de opgedane kennis van de Grands Prix te gebruiken en te verkopen aan de businesswereld.

Zo heeft bijvoorbeeld Red Bull een Advanced Technology-afdeling, McLaren net als Mercedes een Applied Technologies-afdeling en heeft Aston Martin een Performance Technologies-afdeling. Deze waren succesvol en hebben gewerkt aan meerdere projecten met betrekking tot straatauto's, jachten voor de America's Cup, fietsen en andere designs. Maar na vermoedens dat sommige teams misbruik maakten van dit systeem om deze afdelingen in te zetten om de F1-kennis te vergroten buiten het budgetplafond om, voordat deze informatie gratis wordt teruggespeeld naar de teams, heeft de FIA ingegrepen.

In een technische richtlijn, die oorspronkelijk eerder dit jaar al op papier is gezet maar onlangs is aangepast en van kracht is geworden, heeft de FIA aan de teams duidelijk gemaakt dat ze geen intellectueel eigendom van projecten die buiten hun F1-activiteiten vallen, mogen overdragen aan het team zonder dat dat werk onder het budgetplafond valt. De technische richtlijn, ook wel bekend als TD45, stelt dat teams vrij zijn om deze speciale projectdivisies te runnen, maar dat al het intellectueel eigendom dat door F1-teams wordt gebruikt onder het budgetplafond moet vallen en dus niet afkomstig kan zijn van vrije bronnen binnen hetzelfde bedrijf. De F1-kennis kan nog steeds wel vrij doorgespeeld worden naar de technische afdelingen, zodat deze ook gebruikt kan worden voor belangen buiten deze business.

Vermoeden bestond al langer

De FIA heeft formeel niets naar buiten gebracht over deze technische richtlijn. Meerdere teams hebben aan Motorsport.com laten weten dat ze voldoen aan de regels zoals die nu zijn en dat ze de verduidelijking van de regels verwelkomen. Toch heeft een leidende F1-bron met goede kennis van zaken laten weten dat TD45 voor de nodige veranderingen heeft gezorgd. "Het heeft een impact gehad", zegt de bron. "Sommigen moesten wel actie ondernemen omdat ze beseften dat wat ze deden niet langer toegestaan is. Het lastige is dat ze dit al sinds 1 januari doen, dus ze hebben tot op dat moment uitgaven gedaan die ze nu moeten aanpakken en op de een of andere manier moeten terugvorderen."

Sinds het begin van het budgetplafond zijn er veel verdenkingen dat teams misbruik maken van F1-personeel dat wordt ingezet voor externe activiteiten. Alpine-teambaas Otmar Szafnauer zei eerder dit jaar nog dat de grotere teams manieren hadden gevonden om personeel aan te nemen, zonder dat ze onder het budgetplafond zouden vallen. "Sommige grotere teams kijken naar de mazen in de wet of naar organisatorische veranderingen die ze kunnen doorvoeren om meer mensen onder die limiet te krijgen", zei hij. "En we zijn er nog niet. Ze kijken er zo naar: 'Ik heb net 100 mensen ontslagen, maar wil ze nu weer aannemen. Ze kunnen plekken voor ze vinden, plekken waar ze of niet meetellen als voltallig personeel of ze doen wat marketingdingen of wat het ook is, of ze werken op een boot voor een deel van de tijd."

De nieuwe technische richtlijn komt op het moment dat de FIA volgens meerdere bronnen harder werkt om de uitgaven van de teams te onderzoeken als onderdeel van haar budgetplafondanalyse. Naar verluidt heeft het bestuursorgaan de afgelopen weken de fabrieken van teams bezocht voor een forensische analyse van hun financiën, waarbij iemand suggereerde dat de recentste vragenlijst van het bestuursorgaan over de naleving van de regels nu in totaal meer dan honderd vragen bevat - veel meer dan 12 maanden geleden.