In de Formule 1 Grand Prix van Hongarije wilde het voor Max Verstappen niet vlotten. De Nederlander was op een gegeven moment zo gefrustreerd, dat hij een nogal opportunistische aanval inzette op Lewis Hamilton. De Red Bull-coureur verremde zich en het leverde een touché tussen beide coureurs op. De wedstrijdleiding ging het incident onderzoeken, maar komt tot de conclusie dat beide coureurs schuld hebben.

"Het is duidelijk dat auto #1 (Max Verstappen) beide voorwielen bij bocht 1 blokkeerde voordat de botsing plaatsvond, maar hij miste daardoor de normale lijn waarop ingehaald wordt. Volgens auto #44 (Lewis Hamitlon) was dit een race-incident, maar auto #1 vond dat auto #44 bewoog tijdens het remmen. De stewards zien dit niet als een typisch geval van bewegen onder remmen, al zijn ze van mening dat auto #44 meer had kunnen doen om de botsing te voorkomen", leest het statement van de FIA. "Daarom hebben de stewards besloten dat geen coureur de hoofdschuldige is en dat er geen verdere actie ondernomen wordt."

Na afloop van de race was Verstappen duidelijk over het incident. Hij vond dat Hamilton over de schreef ging. "Ik heb in Oostenrijk heel veel shit over me heen gekregen, waarbij mensen zeiden dat ik bewoog onder het remmen. Richting bocht 1 positioneerde ik mijn auto één keer en reed ik daarna in een rechte lijn. Hij bleef tijdens het remmen maar naar rechts bewegen en daardoor blokkeerde ik ook. Ik zette mijn inhaalactie in, maar ik zag de andere auto steeds verder naar me toe komen. Daardoor blokkeerde ik, want ja, anders waren we al eerder gecrasht." De stewards delen deze zienswijze dus niet.

Door het incident was Verstappen kansloos voor een podiumplaats en moest hij het met een vijfde plek doen op de Hungaroring. Hamilton kon wel naar het podium, wat voor hem de tweehonderdste keer uit zijn carrière was.

Video: Het incident tussen Verstappen en Hamilton