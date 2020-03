FIA roept crisisteam in het leven, evalueert racekalenders

De World Motor Sport Council van de FIA kwam vrijdag bijeen in Genève voor de eerste vergadering van het jaar. Hoog op de agenda stond natuurlijk het coronavirus, dat er al voor heeft gezorgd dat verschillende autosportevenementen niet op de geplande datum door kunnen gaan, waaronder de Formule 1-race in China en de Formule E-races in Sanya en Rome. De vrees is dat meer evenementen moeten worden verzet of geschrapt. Zo zijn er zorgen over de Formule 1-wedstrijden in Australië, Bahrein en Vietnam, maar vooralsnog gaan die ‘gewoon’ door.

Na een presentatie over het coronavirus van professor Gérard Saillant, de president van de FIA Medical Commission, is besloten om een crisisteam te installeren dat om de dag bij elkaar komt om de laatste ontwikkelingen rond COVID-19 door te nemen. De FIA blijft samen met haar ledenclubs en de promotors de situatie nauwlettend in de gaten houden en zal de adviezen van de overheden en de Wereldgezondheidsorganisatie opvolgen”, deelt de internationale autosportfederatie in een statement mee. “De FIA zal de kalenders van de aankomende kampioenschappen evalueren en alle vereiste maatregelen nemen om de internationale autosportgemeenschap en het publiek te helpen beschermen, waaronder het uitstellen van competities wanneer dit noodzakelijk is.”