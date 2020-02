Teams vragen FIA beter te letten op illegale informatie-overdracht

Teams in de Formule 1 mogen geen gegevens met elkaar delen, maar door werknemers tijdelijk bij een ander team te parkeren kan men er toch voor zorgen dat bepaalde informatie op een andere plek terechtkomt. Dat de nieuwe Racing Point RP20 als twee druppels water lijkt op de auto van Mercedes, heeft ervoor gezorgd dat deze kwestie weer onderwerp is van gesprek, al beweert het team uit Silverstone zelf fel gekant te zijn tegen dergelijke praktijken.

“Dat er informatie wordt overgedragen tussen een groot en een klein team, is iets waar we erg verbolgen over waren en waar we nog steeds erg verbolgen over zijn”, laat Andy Green, de technisch directeur van Racing Point, zonder blikken of blozen weten. “Op deze manier worden de reglementen omzeild en daar houden we niet van.” Er zijn regels die moeten voorkomen dat werknemers van het ene naar het andere team kunnen hoppen en zo bepaalde informatie kunnen meenemen. Volgens Green worden deze regels echter niet door iedereen even strikt nageleefd en wordt er langs deze weg nog steeds informatie naar elkaar doorgespeeld. “Het bereikte een paar jaar geleden een hoogtepunt in Abu Dhabi, toen mensen van een groter team naar een kleiner team gingen en daarna weer terug naar het grotere team. Dit is iets wat wij nooit zouden doen.”

“We weten allemaal wat daar gebeurde”, vervolgde Green. “Of het nog steeds gebeurt, daar hebben we geen idee van omdat we geen duidelijke antwoorden krijgen.”

McLaren-teambaas Andreas Seidl gaat ervan uit dat Racing Point zich aan de regels heeft gehouden bij het ontwerpen van de nieuwe auto, maar heeft net als Green zorgen over hoe sommige teams de regels voor het delen van informatie zouden omzeilen. “Ik ga ervan uit dat alles wat daar [bij Racing Point] gebeurt, volgens de regels gaat, dus het heeft geen zin om daarover te klagen. Maar wat voor ons bij McLaren vooral van belang is, ook met het oog op 2021 en verder, is dat als twee teams met elkaar samenwerken, zij daarbij niet de regels proberen te omzeilen door bijvoorbeeld personeel te gaan roteren. Ik weet zeker dat de FIA en de Formule 1 zich hier bewust van zijn. Dat teams met elkaar samenwerken is op bepaalde punten prima en volgens de regels, maar als het gaat om de monocoque en aerodynamica, dan mag er duidelijk niet worden samengewerkt. Ik vind het belangrijk dat hier vanaf 2021 goed op wordt gelet.”

Met medewerking van Jonathan Noble en Luke Smith

