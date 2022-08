FIA vindt compromis in porpoising-discussie en past F1-reglement 2023 aan

De porpoising-voorstellen hebben de tongen in de paddock het hele jaar al behoorlijk losgemaakt. De FIA opende het bal met een technische richtlijn voorafgaand aan de Canadese Grand Prix en stuurde een uitgebreidere versie naar teams voor het raceweekend op Silverstone. De federatie zag zich naar eigen zeggen genoodzaakt om in te grijpen om het stuiteren tegen te gaan. Het zou nodig zijn om de veiligheid en gezondheid van coureurs ook op lange termijn te kunnen waarborgen.

De eerste stap wordt na enig uitstel gezet tijdens het Formule 1-weekend op Spa-Francorchamps. De technische richtlijn van Silverstone wordt dan van kracht, waardoor teams zich aan een porpoising-maximum moeten houden en er strengere controles komen om 'flexi floors' en trucs met de skid blocks tegen te gaan. Stap twee wordt richting het seizoen 2023 gezet en wel door het technisch reglement aan te passen. De FIA spreekt van een veiligheidskwestie en heeft de veranderingen zelf aan de FIA World Motor Sport Council voorgelegd. "Het fenomeen van verticale oscillatie (aerodynamisch stuiteren), gecombineerd met de lage rijhoogte en minimale rake, vormen een karaktertrek van de nieuwe generatie Formule 1-bolides. Dit is diverse malen besproken in de Technical Advisory Committee", zo schrijft de FIA in een statement. "Het fenomeen leidt tot zorgen over de veiligheid en gezondheid van de rijders. Hoewel het minder hevig was op een aantal recente circuits, is de FIA van mening dat de aanwezigheid en de daarmee gepaard gaande veiligheidsproblemen, blijven bestaan en in de toekomst mogelijk nog erger worden."

Cruciaal is echter wel dat de FIA na een nieuwe overlegronde niet met alle initiële plannen heeft doorgedrukt. Zo zouden de vloerranden in eerste instantie met 25 millimeter omhoog gaan op aanraden van Mercedes, maar dat voorstel bleek tegen het zere been van zeker vijf teams - waaronder Red Bull en Ferrari. Het heeft tot een compromis geleid, dat inmiddels is goedgekeurd door de 26-koppige World Motor Sport Council. De vloerranden worden volgend jaar niet 25, maar 15 millimeter opgehoogd. Ook de opening van de diffuser wordt hoger geplaatst en de rand wordt verstevigd. Daarnaast komt er een extra sensor op de wagens om porpoising beter te monitoren.

FIA-president Mohammed Ben Sulayem is tevreden met de uitkomst en laat in een statement weten: "Veiligheid is de hoogste prioriteit van de FIA. We hebben veel tijd en middelen gestoken in de analyse van porpoising en de zoektocht naar een oplossing. Ik heb het onderwerp hoogstpersoonlijk besproken met alle teams en rijders. Uiteraard waren er verschillende meningen afhankelijk van hun competitieve positie, maar het was overduidelijk dat de FIA de plicht heeft om handelend op te treden en ervoor te zorgen dat de coureurs geen blessures oplopen als gevolg van dit fenomeen."