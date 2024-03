Hoewel een acht weken durend onderzoek naar het vermeend overschrijdend gedrag van Horner concludeerde dat er geen redenen waren om actie te ondernemen, lijkt de zaak nog lang niet voorbij. Meerdere media hebben aangegeven dat de vrouwelijke werknemer, die geschorst werd als gevolg van de bevindingen van het onderzoek, heeft besloten om in beroep te gaan tegen het resultaat van de uitkomsten van het onderzoek dat werd ingesteld door Red Bull GmbH.

Bovendien heeft ze naar verluidt ook de FIA op de hoogte gesteld van een mogelijke schending van de gedragscode van de autosport, waardoor het overkoepelende orgaan zich mogelijk meer met de zaak moet bemoeien. Hoewel de FIA eerder terughoudend was om zich te mengen in wat de organisatie beschouwde als een interne werknemerskwestie, kan zij gedwongen worden om in te grijpen als er suggesties zijn dat er sprake is van gedrag dat in strijd is met de regels.

De FIA heeft namelijk anti-intimidatie- en antidiscriminatiebeleid dat ervoor moet zorgen dat alle personen die in een FIA-kampioenschap werken gelijk, met respect en waardigheid worden behandeld. Er is een hotline waar misbruik kan worden gemeld, waarbij onder intimidatie elk ongepast en ongewenst gedrag wordt verstaan waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht of gezien dat het beledigend of vernederend is voor een andere persoon. De FIA heeft nog niet officieel bevestigd dat er onderzocht wordt, maar in een korte verklaring die zaterdag werd uitgegeven, werd duidelijk gemaakt dat het beleid van de FIA is om geen uitspraken te doen over zaken die nog worden onderzocht.

"Bij de FIA worden vragen en klachten ontvangen en afgehandeld door de Compliance Officer en, indien van toepassing, de Ethische Commissie", aldus de verklaring van de FIA. "Beide organen werken autonoom en garanderen strikte vertrouwelijkheid tijdens het hele proces. Als gevolg hiervan en in het algemeen kunnen we de ontvangst van een specifieke klacht niet bevestigen en is het onwaarschijnlijk dat we verder commentaar kunnen geven op de klachten die we van partijen ontvangen."

Het moederbedrijf van energiedrankjes, Red Bull, heeft ook niets gezegd over een mogelijke beroepsprocedure. Het bedrijf heeft heel weinig gezegd sinds het vorige maand bekendmaakte dat er een onderzoek liep naar Horner.

Langslepende zaak

Hoewel het oorspronkelijke onderzoek verklaarde dat de klachten waren afgewezen, bleek dat niet het einde van de zaak. Slechts 24 uur nadat de beslissing was genomen, lekten anonieme e-mailadressen vermeend bewijs dat de kern van het onderzoek vormde - hoewel Red Bull nooit heeft bevestigd dat alles in het dossier waar is. Red Bull heeft de juistheid van alles in het dossier echter nooit bevestigd. Bovendien is er een onderzoek gestart naar het lekken van informatie naar de media sinds de situatie uitbrak, inclusief de vraag hoe journalisten überhaupt achter het vertrouwelijke onderzoek zijn gekomen.

Helmut Marko, motorsportadviseur van Red Bull, suggereerde tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië dat er een risico bestond dat hij geschorst zou worden als gevolg van dit laatste onderzoek, maar hij is in zijn functie gebleven. Horner is sinds het begin van het onderzoek aan het werk gebleven en heeft meerdere keren gezegd dat hij hoopte dat de media-aandacht kon worden verlegd nu het oorspronkelijke onderzoek is afgerond.

Tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië zei Horner: "De realiteit is dat er een klacht is ingediend. Het is op de meest professionele manier afgehandeld door de groep, niet door Red Bull Racing, maar door de eigenaren van Red Bull Racing, Red Bull GmbH, die een onafhankelijke advocaat hebben aangesteld die een van de meest gerenommeerde in het land is. Hij nam de tijd om alle feiten volledig te onderzoeken. Hij heeft alle betrokkenen geïnterviewd, samen met anderen die van belang waren. Hij heeft alles bekeken. Hij beschikte over alle feiten. Hij kwam tot een conclusie waarin hij de klacht afwees. Wat mij betreft, wat Red Bull betreft, gaan we verder en kijken we naar de toekomst", aldus Horner, die ook verklaarde dat het onderzoek en alles wat daar uit volgde een enorme wissel op zijn gezien trekt. "Mijn vrouw en mijn familie hebben me enorm gesteund, maar de inbreuk op mijn gezin is nu genoeg en we moeten verder en ons richten op datgene waarvoor we hier zijn."