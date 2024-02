FIA brengt statement over situatie Horner naar buiten

De afgelopen weken rommelt het enorm bij het Formule 1-team van Red Bull Racing. Teambaas Christian Horner is het onderwerp van een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag en de bevindingen van het onderzoek gaan veel impact hebben op de sport en Red Bull. Horner ontkent de beschuldigingen ten stelligste.

Zondag kwam het FOM met een statement dat zij het onderzoek nauwgezet volgen, maar verder zich onthouden van commentaar. De FIA volgt het voorbeeld van de F1-organisatie en deelt op maandag hun verklaring. "De FIA onthoudt zich van elk commentaar over het onderzoek van Red Bull GmbH totdat het onderzoek afgerond is en de conclusies openbaar zijn. De FIA blijft zich toewijden aan het hooghouden van de hoogste standaarden op het gebied van integriteit, eerlijkheid en inclusiviteit in deze sport."

Het onderzoek is nog in volle gang en Horner verklaarde tijdens de autopresentatie in Milton Keynes dat hij volledige medewerking geeft. De vrijdag voor de presentatie werd de Engelsman urenlang verhoord om zijn kant van het verhaal te geven. Het is nog niet bekend wanneer het onderzoek afgerond is.