FIA bevestigt: Norris kreeg kortstondig gele vlag te zien in Q1

Lando Norris moest zaterdag in de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan genoegen nemen met de zeventiende plek, al schuift hij door de diskwalificatie van Pierre Gasly nog wel op naar P16 op de startopstelling. Daardoor wacht de Brit een inhaalrace in Baku, wil hij zijn achterstand op Max Verstappen in de WK-stand verder verkleinen. De Nederlander had zelf ook een mindere kwalificatie en kwam niet verder dan P6.

Dat Norris al in Q1 werd uitgeschakeld was te wijten aan een kortstondige gelevlagsituatie, veroorzaakt door Esteban Ocon. De Fransman had de muur geraakt bij bocht 4 en daarbij zijn auto beschadigd, waarna hij langzaam terug naar de pitstraat reed. Daarvoor werd aanvankelijk de witte vlag gezwaaid, ter attentie dat er zich een langzaam rijdend voertuig op de baan bevindt. Daardoor ontstond na de kwalificatie twijfel of Norris daadwerkelijk voorbij een gele vlag was gereden. Daarover zei McLaren-teambaas Andrea Stella het volgende bij Sky Sports: “Het werd op het laatste moment op het display getoond. We hebben het zelf gecheckt op onze eigen tools en we zagen echt een gele vlag.”

De FIA bevestigt tegenover Motorsport.com dat Norris inderdaad met een gele vlag te maken kreeg. Dit was een individuele actie van een marshal. Deze besloot op eigen initiatief - wel naar volle tevredenheid van de FIA - dat de witte vlag niet voldoende was voor de bochten 18 en 19 (een snelle bochtencombinatie in de laatste sector) en hing derhalve de gele vlag uit voor deze minisector.

De gele vlag werd snel weer gedeactiveerd, maar toen was het al te laat: Norris was al van zijn gas gegaan en brak uiteindelijk zijn ronde af, waardoor hij al in Q1 werd uitgeschakeld. McLaren baalde behoorlijk van de situatie. “Een gele vlag is niet nodig als er een auto langzaam maar niet op de ideale lijn rijdt”, reageerde Stella. Wat McLaren vooral aanstipte, is hoe ver Ocon aan de kant ging op het moment dat Norris hem passeerde - aangezien de Alpine ver aan de buitenkant zat bij het uitkomen van bocht 17 - plus dat beide auto’s de bochten 18 en 19 nog niet hadden bereikt.

Vrijdag moest Norris in de tweede vrije training ook al een snelle ronde afbreken, nadat hij op hetzelfde punt Gasly in de andere Alpine was tegengekomen. Motorsport.com heeft vernomen dat de coureurs na afloop van die sessie in de rijdersbriefing nadrukkelijk zijn gewaarschuwd om de gele vlaggen strikt op te volgen op dit gedeelte van de baan. De rijders zouden op hun beurt aan de FIA hebben gevraagd om voor de komende jaren de muur minder dicht op de baan te zetten bij deze twee snelle bochten, om het veiliger te maken. De FIA wil daar best aan meewerken, al moet de gemeente Baku het er wel mee eens zijn.

Dat er na het punt waar Norris en Ocon elkaar tegenkwamen een groene vlag werd gezwaaid, bevestigt trouwens ook dat er een gele vlag te zien is geweest. Een witte vlag, die dus aanvankelijk werd getoond voor Ocon, wordt niet opgevolgd door een groene, maar een gele wel.

