FIA bevestigt ingekorte DRS-zones voor F1 Miami

In februari werd al gemeld dat op vijf circuits de DRS-zones zouden worden aangepast, waaronder die op het Miami International Autodrome. De FIA heeft kort voor de start van het raceweekend bevestigd dat de Formule 1-coureurs minder lang hun achtervleugels mogen openklappen.

Het detectiepunt voor de eerste DRS-zone bevindt zich 90 meter na de achtste bocht, wat in 2022 83 meter was. De achtervleugel mag vervolgens 105 meter na bocht 9 worden opengeklapt. Vorig jaar kon dit al na 67 meter. Het detectiepunt voor de tweede DRS-zone doemt 70 meter na het uitkomen van de zestiende bocht op, wat tijdens de eerste editie 73 meter was. DRS mag geactiveerd worden 525 meter na die knik, terwijl dat vorig jaar al 75 meter eerder kon. De derde en laatste mogelijkheid om de luchtweerstand te verlagen ligt op de apex van de negentiende bocht. Deze wordt 15 meter na bocht zeventien gedetecteerd. Dit was vorig jaar 19 meter.

De aanpassingen worden gedaan om het spektakel op de baan te vergroten. Afgelopen weekend in Azerbeidzjan voerde de internationale autosportbond soortgelijke wijzigingen door op het riante rechte stuk van het Baku City Circuit. Deze werden alleen niet goed ontvangen. De Grand Prix bood allesbehalve het spektakel van voorgaande edities, iets dat volgens vele coureurs in ieder geval deels aan de ingekorte DRS-zone lag.

Het Miami International Autodrome is na klachten vorig jaar tevens voorzien van nieuw asfalt. Ook heeft de FIA minimale wijzigingen doorgevoerd aan de vijftiende bocht, bij de beruchte en krappe chicane. En zijn tevens op diverse punten bandenstapels en muren verplaatst en uitloopstroken ingekort.