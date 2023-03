FIA bevestigt fors ingekorte DRS-zone in Bahrein

Afgelopen week liet de FIA al weten dat het op een vijftal banen de DRS-zones gaat aanpassen. De eerste op het lijstje is het Bahrain International Circuit, waar komende zondag de eerste Grand Prix van het Formule 1-seizoen plaatsvindt. De drie DRS-zones blijven, maar het gedeelte op het rechte stuk van start-finish is met 80 meter ingekort. Het activatiepunt ligt nu 250 meter na de vijftiende bocht. In 2022 was dit 170 meter na de laatste knik. Dat gedeelte is de derde DRS-zone op de baan. Het eerste gedeelte waar rijders hun achtervleugel mogen openklappen, is na de derde bocht. Dit stuk loopt door tot de vierde knik. De tweede DRS-zone loopt van bocht tien tot bocht elf.

De FIA kort de derde zone in omdat het effect van DRS te krachtig is gebleken. Het zorgt soms voor tactische spelletjes, zoals Max Verstappen en Charles Leclerc lieten zien tijdens de Grand Prix van Saudi-Arabië vorig jaar. Ook in Jeddah worden de zones aangepast, al is nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren. Wel staat vast dat de Grand Prix van Australië in Melbourne een vierde DRS-zone krijgt.

Het systeem werd in 2011 geïntroduceerd om meer inhaalacties op de baan te creëren. DRS wordt geactiveerd zodra je binnen een seconde van je voorganger zit, ongeacht of het een achterblijver is of niet. Het komende F1-seizoen wordt er in de zes sprintraces geëxperimenteerd met het systeem. Om meer actie te krijgen in die wedstrijden, mogen coureurs dit jaar eerder de achtervleugel juist eerder openzetten.