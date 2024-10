FIA bevestigt hoger budgetplafond voor 2026

De nieuwe limiet betekent niet dat de Formule 1-teams opeens ongelimiteerd 80 miljoen dollar extra mogen uitgeven. De FIA heeft de reglementen voor het budgetplafond aangepast waardoor een reeks posten die eerder waren vrijgesteld, nu wel onder het plafond vallen.

Zo is de extra toelage van 300.000 dollar die de teams voor elke sprintrace krijgen vanaf 2026 in het basisbedrag opgenomen, terwijl de toelage van 1,8 miljoen dollar voor elke race boven het maximum van 21 is verhoogd naar 24 Grands Prix per seizoen. In de toekomst is het niet langer mogelijk om bepaalde kosten voor onderzoek en ontwikkeling (R&D) af te schrijven onder een speciaal daarvoor bestemde regeling in het Verenigd Koninkrijk. Zoals eerder gemeld zijn zaken als zwangerschaps- en vaderschapsverlof en personeelsentertainment buiten de regeling gehouden en het hogere plafond houdt ook rekening met inflatiecorrectie en veranderingen in de wisselkoers.

Een ander punt waar vanaf 2026 rekening mee wordt gehouden is de compensatie voor F1-teams die opereren in landen met hogere salarissen dan het Verenigd Koninkrijk of Italië. Het Zwitserse Sauber voert al lange tijd aan dat de hoge personeelskosten een grote handicap zijn in de strijd om concurrerend te worden. Het gemiddelde Zwitserse salaris bedroeg in 2022 80.000 dollar, tegenover 54.000 dollar in Engeland, waardoor het team uit Hinwil veel meer geld uit moet geven aan het salarishuis en dus minder geld kan steken in de auto's zelf.

De BBC meldt dat de FIA broedt op een verrekening waarbij Sauber – dat in 2026 verdergaat als Audi – mogelijk een hoger budget krijgt, maar in de basis nog hetzelfde kan uitgeven aan als de concurrentie. Hoe een en ander er precies uit zal gaan zien, is nog onderwerp van discussie, maar naar verwachting wordt tijdens de volgende FIA World Motor Sport Council na afloop van het F1-seizoen in december, een definitief besluit genomen.

De teams hebben nog geen nieuwe Concorde Agreement getekend voor 2026 en dat betekent dat de FIA de komende maanden de tijd heeft om de veranderingen goed te keuren zonder dat de concurrerende teams van Sauber ertegen kunnen stemmen.