FIA bevestigt gridstraf Tsunoda na vijfde reprimande van 2022

Yuki Tsunoda kreeg vorige week in Zandvoort zijn vijfde reprimande toen hij met losgegespte riemen doorreed nadat hij aanvankelijk zijn auto aan de kant gezet had en uit wilde stappen. Tsunoda had al vier keer een reprimande gekregen vanwege gebeurtenissen op de baan. Eerder dit seizoen hinderde Tsunoda andere rijders in de kwalificatie voor de GP van Australië, reed Sebastian Vettel in de weg tijdens de training op datzelfde circuit, hinderde Charles Leclerc in Bahrein en reed Kevin Magnussen voor de voeten in Monaco.

Nu hij voor de vijfde keer op het matje geroepen werd bij de stewards, resulteert dat in een gridstraf van tien plekken voor de GP van Italië. Tsunoda vindt het spijtig dat hij vijf reprimandes gehad heeft. “Het is jammer dat ik een reprimande gekregen heb. Ik had weinig controle over de situatie. De meeste reprimandes kreeg ik in de eerste helft van het seizoen in de vrije trainingen en toen was de regel nog niet eens vastgesteld. De nieuwe wedstrijdleiders zochten nog naar een manier om een lijn te trekken. Het is niet ideaal, maar het is wat het is. Ik kan nu resetten en het beter doen in de tweede helft van het seizoen.”

Tsunoda is niet de enige rijder die een gridstraf krijgt in Italië. Lewis Hamilton neemt dit weekend zijn vierde power unit in gebruik en zal achteraan starten. Ook Valtteri Bottas krijgt nieuwe onderdelen en moest voor de derde keer in zes races een gridstraf slikken. Het lijkt er sterk op dat er nog meer gridstraffen uitgedeeld worden, Sergio Perez lijkt ook een kandidaat voor een nieuwe power unit.