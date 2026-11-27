Formule 1 GP van Qatar

FIA bevestigt F1-motorfreeze en legt testbeperkingen op voor V8-terugkeer

De ontwikkeling van de huidige F1-power units wordt vanaf de 13e race van het seizoen 2028 bevroren. De FIA heeft ook beperkingen opgelegd aan dynowerk aan de motoren voor 2030 om overlap te voorkomen

Ronald Vording

Gepubliceerd: 27 nov 2026, 18:19

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Arvid Lindblad, Racing Bulls, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Franco Colapinto, Alpine

Foto: Jim Watson / AFP via Getty Images

Formule 1-fabrikanten mogen vanaf medio 2028 niet meer werken aan de huidige generatie power units. Dat heeft FIA-directeur eenzitters Nikolas Tombazis onthuld in een exclusief interview met Motorsport.com.

De maatregel, die Motorsport.com tijdens het weekend van de Grand Prix van Las Vegas als eerste naar buiten bracht, moet voorkomen dat fabrikanten tegelijk aan twee projecten moeten werken. Ook moet worden voorkomen dat sommige fabrikanten een ongewenst voordeel krijgen. Om dezelfde redenen is werken aan de komende V8-motoren tot datzelfde moment grotendeels verboden.

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In de praktijk betekent dit dat de ontwikkeling van de huidige hybride V6-power units vanaf de 13e race van het seizoen 2028 wordt bevroren. Vanaf dat moment zijn alleen updates voor de betrouwbaarheid toegestaan en mogen er geen prestatie-upgrades meer worden doorgevoerd.

Tot die tijd gelden er beperkingen voor de ontwikkeling van de 2,1-liter V8 met turbo voor 2030. Tot 1 oktober 2027 mogen F1-fabrikanten geen dynowerk doen met een enkele cilinder, terwijl dynowerk met de volledige power unit, met andere woorden de complete V8, pas vanaf 1 juli 2028 is toegestaan.

Deze beperkingen gelden niet voor nieuwkomers. General Motors mag daardoor eerder simulatiewerk uitvoeren voor de Cadillac-power unit.

De datum van 1 juli 2028 valt ongeveer samen met de 13e race van dat jaar, en dus met de bevriezing van de huidige power units. Zo voorkomt de FIA dat fabrikanten tegelijk aan twee projecten moeten werken, wat tot hoge kosten en een uit de hand lopende ontwikkelingsrace zou leiden.

De autosportfederatie wil ook voorkomen dat een fabrikant, zoals Honda, nog een flinke achterstand heeft wanneer de bevriezing ingaat. Dat hangt nauw samen met de heroverweging van ADUO die in de paddock noodzakelijk wordt geacht, al is daarover volgens Tombazis nog geen definitief besluit genomen.

Nikolas Tombazis, FIA

Photo by: Kym Illman / Getty Images

“We hebben ons gericht op het PU-kader en eerlijk gezegd lopen we met ADUO een beetje achter”, zei Tombazis tegen Motorsport.com.

“We moeten dit hele onderwerp bekijken in het licht van onze bedoeling en van wat we met de PU-fabrikanten hebben besproken: de huidige generatie motoren vanaf een bepaald moment bevriezen. Dat wordt medio 2028. Wat we om kostenredenen willen voorkomen, is dat zij twee programma's parallel hebben lopen.”

Er is nog een reden voor de motorbevriezing: zonder deze beperkingen zou een fabrikant met een zeer competitieve power unit onder het huidige reglement de aandacht eerder naar 2030 kunnen verleggen dan een fabrikant die achterloopt en alles uit de kast moet halen om de huidige motor competitiever te maken.

“Wat we ook willen voorkomen, is dat sommige huidige PU-fabrikanten een duidelijk voordeel krijgen als ze op dit moment heel competitief zijn. Zij kunnen eerder stoppen, terwijl anderen die nog in de achtervolging zijn juist nadeel kunnen hebben.

“Dus dit is een punt dat we moeten aanpakken en dat hangt allemaal samen met ADUO als discussiepunt. Daarom moeten we even pas op de plaats maken en goed nadenken over wat we doen.”

De motorbevriezing is bevestigd en met alle betrokken partijen afgesproken. De volgende stap is het vastleggen van de wijzigingen aan ADUO en ervoor zorgen dat geen enkele fabrikant medio 2028 nog met een grote achterstand zit die na het ingaan van de bevriezing niet meer kan worden goedgemaakt.

“Het is duidelijk dat we voor die tijd zoveel mogelijk convergentie mogelijk moeten maken. We willen niet dat iemand wordt bevroren terwijl hij ver achterligt”, vervolgde Tombazis.

“We moeten dus deze punten aanpakken die met ADUO samenhangen. Er zijn een paar gevoelige kwesties die we in feite moeten beoordelen voordat we verdergaan.”

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- Het Motorsport.com-team

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