FIA bevestigt F1-motorwijzigingen voor 2027 en 2028

De FIA heeft bekendgemaakt dat de Formule 1-teams, de motorfabrikanten, het Formula One Management en de internationale autosportfederatie overeenstemming hebben bereikt over aanpassingen aan de motorreglementen voor 2027 en 2028. Het doel van de wijzigingen is om de kritiek op het intensieve energiebeheer onder de nieuwe power unit-regels te verminderen.

De nieuwe motorformule die voor 2026 werd geïntroduceerd, voorziet in een vrijwel gelijke verdeling tussen vermogen uit de verbrandingsmotor en de elektrische aandrijving. Coureurs zijn echter kritisch op de grote mate van energiebeheer die op bepaalde circuits nodig is. Ook werden vraagtekens gezet bij de hoge snelheidsverschillen tussen de auto's.

Om die problemen te beperken, wordt vanaf 2027 het vermogen van de verbrandingsmotor stapsgewijs verhoogd. De FIA heeft woensdag bevestigd dat de brandstofdoorstroming volgend jaar met vijf procent wordt verhoogd. Daardoor stijgt het vermogen van de verbrandingsmotor van 400 kW naar 420 kW, zonder dat daar grote technische wijzigingen voor nodig zijn.

Tegelijkertijd wordt het maximale vermogen van de elektromotor verlaagd van 350 kW naar 300 kW. De zogenoemde Overtake Mode blijft echter op 350 kW staan, zodat coureurs nog steeds gebruik kunnen maken van een extra vermogensboost tijdens inhaalacties. Daarnaast wordt de maximale hoeveelheid energie die teruggewonnen mag worden verhoogd van 250 kW naar 375 kW. Door deze wijzigingen verschuift de vermogensverdeling van 53/47 naar 58/42 in het voordeel van de verbrandingsmotor.

Met een verdere stap richting de beoogde 60/40-verdeling wordt gewacht tot 2028. Vanaf dat seizoen neemt de brandstofdoorstroming met in totaal dertien procent toe ten opzichte van de oorspronkelijke 2026-specificatie, waardoor het vermogen van de verbrandingsmotor stijgt naar 450 kW. Ook wordt de maximale energieterugwinning verder verhoogd naar 400 kW. Het maximale inzetbare elektrische vermogen en de Overtake Mode blijven daarbij ongewijzigd.

Volgens de FIA krijgen motorfabrikanten via aangepaste financiële regels extra ruimte binnen het budgetplafond om de wijzigingen door te voeren. De voorgestelde aanpassingen worden op 23 juni tijdens een vergadering van de FIA World Motor Sport Council in Macau formeel ter goedkeuring voorgelegd.

"De Formule 1-reglementen voor 2026 zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen de FIA, FOM, teams, autofabrikanten en motorleveranciers", laat de FIA weten. "Deze laatste aanpassingen zijn een voortzetting van die samenwerking, waarbij alle betrokken partijen gezamenlijk werken aan verdere verfijning van het reglement en het aanpakken van operationele uitdagingen."

De wijzigingen vormen een compromis tussen de verschillende motorfabrikanten. Zo wilden Mercedes en Red Bull Ford Powertrains al vanaf 2027 grotere aanpassingen doorvoeren, terwijl Audi en Ferrari zich zorgen maakten over de benodigde middelen en de korte voorbereidingstijd. Het resultaat is nu een geleidelijke doorontwikkeling van de nieuwe motorformule, in plaats van een ingrijpende herziening in één keer.