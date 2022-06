'FIA belooft Audi en Porsche in juli besluit over motorreglement'

Er lijkt vrijwel geen twijfel meer over te bestaan dat de Formule 1 in 2026 twee nieuwe motorfabrikanten kan verwelkomen in de vorm van Porsche en Audi. De directie van de Volkswagen Group heeft al groen licht gegeven om de koningsklasse te betreden, maar al enige tijd is duidelijk dat de zaak pas officieel gemaakt wordt zodra er een akkoord is bereikt over de motorreglementen voor 2026 en verder. Oorspronkelijk zou het reglement op 29 juni aan de FIA World Motor Sport Council worden voorgelegd, maar Auto, Motor und Sport meldt dat dit niet tijdens deze bijeenkomst gaat gebeuren.

De totstandkoming van de nieuwe motorreglementen verloopt verre van soepel. Het proces is meerdere keren tegen vertraging aangelopen. Zo waren er eerst de eisen van de huidige fabrikanten, maar ook de nieuwkomers omtrent onder meer het budgetplafond voor motorfabrikanten, het aantal uren op de testbank, welke fabrikanten als nieuwkomer worden gezien en welke privileges daaraan verbonden worden. Ook het opstellen van de tekst was geen eenvoudig karwei, omdat men mazen in het reglement wil voorkomen. Daarnaast zou een intern geschil bij de FIA voor vertraging hebben gezorgd. Voormalig secretaris-generaal voor sport Peter Bayer zou druk hebben uitgeoefend op FIA-president Mohammed Ben Sulayem om de deadline van eind juni te respecteren, iets waarmee hij geen succes lijkt te hebben gehad.

'Nieuwe deadline motorreglementen in juli'

Inmiddels zouden Porsche en Audi door zowel Ben Sulayem als Formule 1 CEO Stefano Domenicali zijn ingelicht over de nieuwe beoogde deadline voor de motorreglementen van 2026. Uiterlijk in juli moeten de nieuwe regels er nu door zijn. De plannen van Porsche lijken hierdoor wel een beetje in de war geschopt te worden. De fabrikant uit Stuttgart had de samenwerking met Red Bull namelijk bij de thuisrace van het team in Oostenrijk willen aankondigen. Nu ziet het ernaar uit dat de F1 Commission bij die race pas gaat stemmen over de motorreglementen. De World Motor Sport Council moet daarna goedkeuring geven, waarna zowel Porsche als Audi binnen vijftien dagen een bindende toezegging moet doen voor F1-deelname in 2026. Als dit allemaal zo uitpakt, dan kunnen Porsche en Audi hun entree nog wel voor de zomerstop in augustus wereldkundig maken. Een snelle bevestiging is meer dan welkom, aangezien er nog maar drieënhalf jaar is tot de nieuwe reglementen van kracht worden. Die tijd hebben de fabrikanten hard nodig om goed beslagen ten ijs te komen.

Qua samenwerkingen vallen er ondertussen steeds meer puzzelstukjes in elkaar. Audi werd in eerste instantie gekoppeld aan een overname van McLaren, maar de Britse renstal heeft daar geen oren naar. Inmiddels zou Sauber - dat als Alfa Romeo in F1 racet - op pole-position staan voor een samenwerking met het merk met de vier ringen. Red Bull wordt al lange tijd in verband gebracht met Porsche en dat huwelijk lijkt ook echt tot stand te gaan komen. Naar verluidt overweegt Honda echter om in 2026 terug te keren in F1 en als zij daar snel over zouden besluiten, kan Red Bull voor een dilemma komen te staan. Men gaat er in Milton Keynes echter vanuit dat Honda meer tijd nodig heeft voor deze beslissing en dus wordt alles vooralsnog in gereedheid gebracht voor een samenwerking met Porsche per 2026.