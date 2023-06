FIA past bandenregels aan voor kwalificatie voor F1-sprintrace

Eind april werd in Baku de eerste sprintrace van het jaar verreden. Voor het eerst werd de startvolgorde voor deze wedstrijd bepaald door een aparte kwalificatie die eerder op de zaterdag werd gehouden. Daarnaast werd de uitslag van de sprintrace niet langer als grid voor de Grand Prix op zondag genomen. Hiervoor is nu de kwalificatie op vrijdag bedoeld. Als gevolg van dit alles vindt er nog maar één vrije training plaats tijdens een sprintweekend.

In de kwalificatie voor de sprintrace op zaterdag zijn de coureurs verplicht om tijdens SQ1 en SQ2 een nieuwe set medium banden te gebruiken, waarna in SQ3 op nieuwe softs moest worden gereden. De F1-teams waren volgens de regels echter niet verplicht om een set zachte Pirelli's te bewaren voor SQ3, wat betekende dat zij ook gewoon konden besluiten om die set banden al eerder in het weekend in te zetten, dus tijdens de vrije training of kwalificatie op vrijdag, als dat in hun ogen vruchtbaarder was.

AlphaTauri en McLaren maakten in Baku gebruik van de ruimte die de regels hiervoor lieten. Zodoende waren Yuki Tsunoda en Lando Norris voor de kwalificatie voor de sprintrace al door hun setjes zachte banden heen. Als zij door zouden gaan naar SQ3, hadden zij in principe nog op intermediates naar buiten kunnen gaan, in een poging de ander af te troeven voor een startplek. Dat is niet verboden. Tsunoda haalde de laatste sessie van de zaterdagse kwalificatie uiteindelijk niet - hij bleef steken in SQ1. Norris schopte het wel tot SQ3, maar doordat hij de enige was, was er geen noodzaak om hem nog op inters naar buiten te sturen.

Dat de optie bestond om tijdens het laatste deel van de kwalificatie voor de sprintrace met intermediates te rijden, werden door velen in de Formule 1-paddock als onwenselijk gezien. De FIA heeft de regels nu zo aangepast dat het niet langer een verplichting is om tijdens SQ3 met nieuwe softs te rijden. Het mogen nu ook een oudere set zachte banden zijn. De intermediates kunnen in droge condities zodoende opgeborgen blijven.

De FIA had in de reglementen voor het Formule 1-seizoen 2023 opgenomen dat zij voor 1 augustus de nieuwe sprintregels nog aan kon passen, als er tijdens de eerste evenementen met een sprintrace ‘onbedoelde zaken’ aan het licht zouden komen. Hiervoor moesten dan wel acht teams instemmen met de regelverandering. In dit geval bleek maar één team tegen.