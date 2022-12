FIA antwoordt op kritiek Vettel op nieuwe F1-reglementen 2022

De Formule 1 heeft in 2022 een geheel nieuw technisch reglement geïntroduceerd. Het voornaamste doel ervan was om het makkelijker te maken om andere auto's te volgen en in te halen. Hoewel dat op papier gelukt lijkt met zo'n 30 procent meer inhaalacties, merkte viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel op dat de verbeteringen niet in verhouding stonden tot de energie die in de totstandkoming ervan is gestoken. "We kunnen elkaar beter volgen, maar we hebben minder luchtweerstand. Daardoor moet je nog dichterbij zitten om te kunnen inhalen", legde de afgezwaaide Duitser uit. "En de grote doelstelling voor de banden was om makkelijker te kunnen racen, maar ik denk niet dat dit een groot verschil heeft gemaakt. Ik wil dus niet zeggen dat het gefaald heeft, maar laat ik zeggen dat er veel energie in is gestoken die er niet allemaal uit is gekomen."

Daar is de FIA het niet mee eens, legt technisch directeur single-seaters Nikolas Tombazis uit. Na een analyse van het F1-seizoen 2022 is juist gebleken dat er merkbaar verbeteringen waren qua hoe goed auto's met elkaar konden duelleren. "We hebben het kunnen volgen van andere auto's verbeterd, dus ik denk dat het in combinatie met de banden geholpen heeft. Voor een goede race moeten de auto's dicht bij elkaar zitten en vechten, maar in de tweede helft van het seizoen was het niet zo spannend. Er was natuurlijk een duidelijke winnaar", erkent Tombazis dat de dominantie van Max Verstappen een ietwat vertekend beeld heeft gegeven. "Maar ik denk dat het volgend jaar flink wat dichter bij elkaar zit. De natuurlijke convergentie, samen met auto's die dichter op elkaar kunnen rijden en meer kunnen vechten zonder dat de banden oververhitten, gaat denk ik leiden tot hele goede races. Ik denk dat de races dit jaar over het algemeen best spannend waren, dus er is geen kleine, maar een redelijke winst geboekt. Wel kan ik bevestigen dat er veel energie in is gestoken."

F1-auto's zonder vuile lucht is een utopie

Coureurs meldden dit jaar dat het makkelijker was om gaten dicht te rijden, maar ook merkten ze op dat de luchtstromen vanaf ongeveer één seconde achterstand weer meer verstoord werden. Tombazis, die een belangrijke rol speelde bij de formulering van de nieuwe regels, noemt het geen perfecte situatie. Toch blijft vuile lucht in zijn ogen altijd een issue. "Het is onmogelijk om geen vuile lucht te hebben. Dat lukt alleen als de auto's amper of geen downforce hebben, zoals in de jaren 60. Je behoudt dus altijd wat vuile lucht", weet Tombazis. "Vlak achter een andere auto hebben we het verlies weten te beperken van 50 naar 25 procent minder downforce. Dat is nog altijd aanzienlijk, maar tegen die tijd krijg je DRS en kan je dat deels compenseren."

Het inhalen op de rechte stukken is in 2022 wel een stuk lastiger te worden en dat valt toe te schrijven aan de vermindering van de drag van de auto's. Dat zorgde ervoor dat de slipstream een stuk minder krachtig werd dan in voorgaande jaren. Volgens Tombazis heeft de FIA naar deze factor gekeken, maar hij vindt dat de regels over het algemeen winst hebben opgeleverd. "Enkele critici van deze aanpak zeiden dat we de slipstream zouden verliezen en die is inderdaad iets minder krachtig geworden. Maar als je simuleert hoeveel de achterliggende auto de bolide ervoor kan benaderen, dan ben je met het nieuwe effect nog altijd duidelijk beter af."