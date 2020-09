Hamilton krijgt tegenwind na anti-racisme shirt Mugello

Op het t-shirt van Hamilton stond te lezen: “Arresteer de politieagenten die Breonna Taylor doodden.” Taylor was een Afro-Amerikaanse vrouw uit Kentucky die eerder dit jaar thuis werd doodgeschoten door de politie. De politie viel bij het huis van Taylor zonder aan te bellen binnen in het kader van een drugszaak. Haar vriend beschoot de agenten omdat hij dacht dat het inbrekers waren. De agenten vuurden terug en doodden daarbij Taylor, die door acht kogels geraakt werd. Er wordt onderzocht of de agenten buitensporig geweld gebruikten of enkel handelden uit zelfverdediging.

De dood van Taylor is een van de vele zaken die de Black Lives Matter beweging op gang bracht, een beweging die actief door Hamilton wordt gesteund. Volgens critici ging Hamilton met zijn t-shirt over de schreef omdat politieke boodschappen in de F1 niet zijn toegestaan. Dat weerlegt zijn team Mercedes. “We brengen geen politiek in de F1, dit zijn zaken rond mensenrechten die we proberen te belichten. Er is een groot verschil”, aldus een woordvoerder.

De FIA geeft de rijders de mogelijkheid om voor de start campagne te voeren tegen racisme, maar politieke boodschappen zijn dan weer niet toegelaten. In het verleden was dat laatste vooral van toepassing op stunts op het podium. In 2006 kregen de organisatoren van de Turkse Grand Prix een boete van vijf miljoen dollar omdat ze de Turks-Cypriotische leider Mehmet Ali Talat hadden uitgenodigd om de trofee uit te reiken voor de winnaar. Talat werd voorgesteld als de president van de Turkse Republiek van Noord-Cyprus, een staat die enkel Turkije zelf erkent. Jerez kwam in de jaren negentig ook in de problemen omdat het een lokale burgemeester had uitgenodigd voor de podiumceremonie zonder dat op voorhand goed te laten keuren. Jerez verdween vervolgens van de kalender.

De FIA bekijkt nu of Hamilton te ver ging, al betreft het geen formeel onderzoek naar de zesvoudige wereldkampioen. In de statuten van de FIA staat te lezen dat de FIA neutraal moeten blijven en dat teams geen politieke boodschappen mogen aanbrengen op de wagen. Dat is waarom de Amerikaanse Formule 2-rijder Santino Ferrucci twee jaar geleden niet “Make America Great Again” mocht aanbrengen op zijn auto, de slogan van Amerikaanse president Donald Trump.

In de statuten staat echter niets vermeld over kleding of andere randzaken die niets met de auto hebben te maken. Zelfs als het t-shirt van Hamilton dus politiek gemotiveerd zou zijn, wat niet het geval lijkt, dan heeft de Brit vermoedelijk geen regels overtreden.

Hamilton zelf stelde dat hij het t-shirt al eerder had willen dragen, maar pas onlangs te pakken kreeg. “Het duurde lang om dat t-shirt te bemachtigen, ik wilde het al eerder dragen om aan te kaarten dat er mensen worden gedood op straat en zelfs iemand in eigen huis werd doodgeschoten”, stelde Hamilton. “De daders gaan gewoon vrijuit. We moeten dit onder de aandacht blijven brengen."

Gerelateerde video