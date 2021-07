FIA akkoord met invoering nieuwe F1-achterband

Ondanks problemen tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan, waar Lance Stroll en Max Verstappen crashten als gevolg van een klapband, liet Pirelli aanvankelijk weten dat er geen problemen waren met de Pirelli-banden. Eind vorige maand maakte de bandenboer een draai en werd aangekondigd dat er tijdens de tweede Oostenrijk-race met een nieuwe achterband getest kon worden. Deze variant heeft een stevige constructie hebben die meer zekerheid biedt.

De coureurs konden er vervolgens tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk mee rijden. De meeste coureurs waren positief gestemd over de band. “We hebben de nieuwe, prototype-band van Pirelli getest en die zag er op zich prima uit”, liet Max Verstappen destijds weten. Ook Pirelli liet weten dat de test naar tevredenheid verlopen was. Het was derhalve een formaliteit dat de wereld motorsportraad akkoord zou gaan met de invoering van de nieuwe band.

Wat betreft de Formule 1 zijn er verder geen ingrijpende zaken besloten tijdens de vergadering van het WMSC. De stakeholders van de Formule 1 hebben vorige week in Oostenrijk nog een laatste overleg gehad over de reglementen voor de drie kwalificatieraces, die dit seizoen gehouden moeten worden. De eerste van die races staat volgende week zaterdag op het programma tijdens de Britse Grand Prix. De nieuwste versie van het reglement, waarin de details rond de sprintraces beter uitgewerkt zijn, is eveneens goedgekeurd.