FIA acht aanpassing kerbstones niet nodig na crash Verstappen

De hoge zogenaamde sausage kerbs – ook wel 'broodjes' genoemd – moeten er op diverse circuits voor zorgen dat coureurs een bocht niet te zeer afsnijden, of juist te wijd nemen en daarmee ten gunste van een betere rondetijd de baanlimieten overschrijden. In Monza liggen de hoge oranjegekleurde kerbstones ook al jaren aan de binnenkant van de beide chicanes.

Zondag kwam Max Verstappen op zo’n sausage kerb terecht toen hij het in de eerste chicane aan de stok kreeg met Lewis Hamilton. De Nederlander stuiterde over de hoge kerbstone tegen de Mercedes van Hamilton en werd daarna zelfs gelanceerd, waarna hij bovenop de auto van zijn Britse titelrivaal landde. De halo op de W12 van Hamilton voorkwam dat de Brit gewond raakte bij de crash, al was er kort na het incident wel al meteen sprake van de vraag of de hoge kerbstone aan de binnenkant van de chicane wel zo’n goed idee is. De sausage kerb zorgt er weliswaar voor dat coureurs niet de chicane afsnijden, maar tegelijkertijd kan hij ook als lanceerplatform dienen.

FIA-wedstrijdleider Michael Masi is van mening dat de kerbstones in de eerste chicane exact werkten zoals bedoeld is. Het is volgens de Australiër aan de coureurs om te kiezen voor de veilige route binnendoor, of voor de riskante optie over de kerbstones, met alle gevolgen van dien. “In dit geval heeft de sausage kerb behoorlijk goed gewerkt in die bocht”, antwoordde Masi toen hij gevraagd werd of er opnieuw gekeken moest worden naar de kerbs. “Het was een rijderskeuze. Je kunt over de kerb rijden, of je kunt ervoor kiezen om naar links te sturen, wat we gedurende het weekend ook meerdere keren hebben gezien. Een aantal rijders heeft er in vergelijkbare situaties voor gekozen om naar links te sturen, om daarna over die kleine drempels weer terug te keren op de baan.”

Gridstraf zou zonder uitvallen Verstappen een tijdstraf zijn geworden

Verstappen kreeg voor het incident uiteindelijk een gridstraf van drie plekken en twee strafpunten op zijn licentie aan zijn broek. De Limburger was volgens de stewards namelijk hoofdzakelijk als de veroorzaker van het incident aan te wijzen. Omdat beide coureurs door de crash waren uitgevallen werd het incident pas na de race behandeld door de stewards, kreeg hij een gridstraf voor de GP van Rusland. Masi legt uit dat Verstappen een tijdstraf had gekregen als hij zijn weg wel had kunnen vervolgen. De situatie is daarmee vergelijkbaar met Silverstone, waar Hamilton een tijdstraf van 10 seconden kreeg na de aanvaring met Verstappen in Copse. De Brit kon zijn weg daar namelijk wel vervolgen, in tegenstelling tot de Nederlander.

“Het hangt ervan af of ze hun weg hadden kunnen vervolgen, dan zou het een tijdstraf voor de race zijn geweest. In dit geval konden ze echter allebei niet verder”, vervolgt Masi. “Je kunt het totaal niet vergelijken met Silverstone. Hier heb je twee auto’s die uitvallen door hetzelfde incident, waar daar één auto uitviel in een heel ander incident. In dit geval kon er tijdens de race geen straf meer worden opgelegd, dus dan volgt er een gridstraf. Dat hebben we afgesproken met de teams wanneer iemand zijn weg niet kan vervolgen.”

Video: Allard Kalff vindt de gridstraf voor Verstappen "belachelijk"