FIA gezwicht voor Mercedes met ingreep aan vloer? "Nee, dit is het juiste"

In de nasleep van de hele porpoisingdiscussie, die op de donderdag in Canada tot een climax kwam, heeft de FIA ingegrepen. De federatie kwam met een technische richtlijn op de proppen en dat document schreef een ingreep in twee delen voor. Voor de Belgische Grand Prix kwam er al een maximum (een maximaal aantal verticale bewegingen) waar ieder team onder moest blijven. Als een team daar niet in zou slagen, moest de rijhoogte verplicht omhoog. Voor het aankomende seizoen zet de FIA een tweede stap. Het technisch reglement is op enkele plaatsen aangepast. Zo moet het beginpunt van de diffuser omhoog en worden de vloerranden eveneens met vijftien millimeter verhoogd.

Dat laatste is eigenlijk een directe ingreep aan de rijhoogte en moet ervoor zorgen dat teams niet te laag gaan, zodat porpoising weer de kop op kan steken. F1-topman Pat Symonds heeft de reactie op de hele porpoisingdiscussie en 'de fout van één team in Baku' overdreven genoemd, maar volgens Mercedes is het nog altijd een goede zaak. Zo heeft Toto Wolff vorig jaar al voorspeld dat teams voor het F1-seizoen 2023 extra downforce vinden, waardoor de aanzuigende werking van het grondeffect weer sterker wordt en porpoising kan terugkeren. Het verhogen van de vloerranden noemt hij nodig, ook al had geen enkel team aan het eind van 2022 nog last van het stuiteren.

Ingreep broodnodig of zwichten voor de druk van Mercedes?

De FIA gaat mee in deze uitleg en ziet het verhogen van de vloerranden als een valide stap. "We hebben zonder enige twijfel het juiste gedaan", laat Nikolas Tombazis aan Motorsport.com weten. "We moesten een pragmatische oplossing vinden voor de korte termijn en een betere oplossing voor de middellange termijn", duidt hij op de ingreep in twee fases: vanaf Spa en in 2023. "Het geheel zal porpoising misschien nog niet compleet wegnemen, maar zal het probleem wel veel kleiner maken."

Gevraagd hoeveel downforce teams precies zullen verliezen door de FIA-ingreep, vervolgt Tombazis: "Ik denk niet zo heel veel. Misschien vijftien tot twintig downforcepunten. Dat zal gelijkstaan aan zo'n halve seconde per ronde." In de praktijk verwacht hij echter niet dat de auto's vijf tienden langzamer zijn dan die uit het afgelopen jaar. Doordat teams de nieuwe regels beter begrijpen en stappen maken, valt zelfs niet uit te sluiten dat alle teams sneller zijn in 2023. Of zoals Tombazis dat ietwat voorzichtig onder woorden brengt: "Dankzij de doorontwikkeling zullen ze het overgrote deel van die halve seconde wel weer terugpakken."

Het is voor de FIA ook een vraagteken hoeveel extra downforce teams precies vinden richting het nieuwe F1-seizoen. Mercedes sprak in het voorbije jaar over een winst van veertig procent richting 2023, al leek dat ook om een ingreep af te dwingen. Toch betekent dit vraagteken dat de FIA niet zeker weet of deze ingreep voldoende is, of dat er tijdens het seizoen nog iets moet gebeuren: "Of we met deze verandering genoeg hebben gedaan om ervan weg te blijven of dat porpoising toch weer de kop opsteekt, dat weten we op dit moment ook niet en moet tijdens het seizoen blijken", sluit Tombazis af.