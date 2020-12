FIA past circuit Bahrein aan naar aanleiding van crash Grosjean

Grosjean raakte zondag betrokken bij een huiveringwekkende crash. Bij het uitkomen van bocht drie kwam hij in aanraking met Daniil Kvyat, waarna hij hard in de vangrails belandde. De Haas brak vervolgens doormidden, terwijl de monocoque vast kwam te zitten in de vangrails en vlam vatte. Wonder boven wonder kon Grosjean op eigen kracht uitstappen en hield hij slechts brandwonden op handen en enkels over aan het ongeluk.

De FIA wil een herhaling van zo’n soort crash voorkomen en daarom zijn er enkele veranderingen doorgevoerd aan de baanafzetting bij het uitkomen van bocht drie op het Bahrain International Circuit. De vangrails, die na de crash van Grosjean werden verwijderd en waarvoor betonblokken in de plaats kwamen, zijn in ere hersteld door er nieuwe exemplaren te plaatsen. Wel zijn er op het punt waar de Fransman crashte twee rijen met bandenstapels voor de vangrails geplaatst, zodat de impact veel minder zwaar is bij een eventuele herhaling van het ongeluk.

Ook aan bocht negen van de ‘outer track’ van het Bahrain International Circuit zijn enkele zaken veranderd. Die bocht van de buitenste omloop is een veel snellere versie van bocht dertien van het reguliere Grand Prix-circuit en dat vraagt om enkele aanpassingen. De bandenstapels in de uitloopstrook worden uitgebreid tot een diepte van vier rijen. Daarnaast worden tussen de bochten acht en negen de kerbstones aan de rechterkant van de baan weggehaald. Hiermee wil de FIA voorkomen dat auto's zich over die kerbs kunnen lanceren.

“Na een bespreking van de recente Grand Prix van Bahrein met de FIA-wedstrijdleider, de circuitinspecteur van de FIA en de veiligheidsdivisie van de FIA zijn deze aanpassingen doorgevoerd aan het Bahrain International Outer Circuit met het oog op de aankomende Sakhir Grand Prix”, liet de FIA noteren. Deze veranderingen hebben gevolgen voor de homologatie van het circuit, maar er bestaan procedures om deze veranderingen waar nodig door te voeren. “Deze veranderingen zijn in overeenstemming met artikel 5 van de uitgiftevoorwaarden van de FIA Circuit Licence. Daarom blijft de huidige FIA Grade 1-licentie geldig voor alle configuraties van het Bahrain International Circuit.”

