FIA doet 3D-camera’s in de ban om kopieergedrag tegen te gaan

Het kopiëren van onderdelen werd dit jaar een groot onderwerp doordat Racing Point met een auto op de proppen kwam die als twee druppels water leek op de wagen waarmee Mercedes vorig jaar kampioen was geworden. Na een protest van Renault werd Racing Point schuldig bevonden van illegaal gebruik van intellectueel eigendom van Mercedes bij het ontwerpen van de brake ducts. De brake ducts vallen sinds dit jaar onder de listed parts, onderdelen die de teams nadrukkelijk zelf moeten ontwerpen. Racing Point kreeg een boete van 400.000 euro opgelegd en moest bovendien 15 WK-punten inleveren.

Omdat er zorgen waren dat meer teams aan het kopiëren zouden slaan, kondigde de FIA eerder dit jaar aan met regels te komen die dit moeten voorkomen. In een nieuwe versie van het technische reglement staat nu specifiek dat teams niet langer intellectuele eigendommen met elkaar mogen delen en onderdelen van rivalen mogen reproduceren, wanneer het gaat om listed parts. In de regels staat tevens dat teams wel inspiratie mogen halen uit ontwerpen en concepten van de concurrentie, maar dit moet dan wel gebeuren ‘met gebruik van informatie die in potentie voor alle deelnemers beschikbaar is’. Het gaat dan om kennis die alleen kan worden opgedaan bij races en testsessies.

Om ‘reverse engineering’ tegen te gaan verbiedt de FIA het gebruik van 3D-camera’s, software waarmee informatie over een ontwerp uit een foto kan worden geëxtraheerd en allerlei andere zaken die van het namaken van onderdelen een peuleschil zouden maken. De FIA behoudt zichzelf het recht voor om onderzoeken in te stellen, mochten onderdelen op twee verschillende auto’s wel erg veel gelijkenissen vertonen. Teams moeten in dat geval kunnen laten zien hoe zij een bepaald onderdeel zelf hebben ontworpen. “Het is de rol van de FIA om vast te stellen of de gelijkenissen het resultaat zijn van ‘reverse engineering’ of van legitiem zelfstandig werk”, valt in de regels te lezen.

Hoewel Racing Point de regels heeft overtreden door te rijden met brake ducts die met Mercedes-informatie tot stand zijn gekomen, mag het team dit jaar en volgend jaar wel gebruik blijven maken van het gewraakte onderdeel. Omdat er ergens een grens moet worden getrokken wat betreft hoever terug in de tijd er nog sprake kan zijn van ‘reverse engineering’, worden alle onderdelen die in 2019 en in de eerste race van 2020 zijn gebruikt, aangemerkt als zelf ontworpen. Alle onderdelen die sindsdien zijn geïntroduceerd, vallen dus onder de nieuwe, strengere regelgeving.

VIDEO: De saga over het kopieergedrag van Racing Point onder de loep