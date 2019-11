FIA-voorstel: vrije bandenkeuze top-tien vanaf 2020

De regel was ooit bedoeld om coureurs buiten de top-tien een voordeel te geven. Met verse banden die mogelijk langer meegaan zouden ze zich makkelijker in het gevecht voor zich kunnen storten. Doordat de toppers op sneller slijtende banden starten zouden de mindere teams zich dan naar voren kunnen werken.

Nu de drie beste teams echter zover voor liggen op de rest, is dat effect grotendeels teniet gedaan. Ofwel de topteams kwalificeren zich alsnog op een hardere band, ofwel weten zij zo’n groot verschil te maken dat er nauwelijks voordeel meer te behalen valt.

In de huidige situatie is het vooral een nadeel voor de mindere wagens die zich wel bij de beste tien weten te scharen. Ten eerste moeten ze dan op de minder lang houdbare band starten en ten tweede hebben ze vaak niet genoeg rubber over om in Q3 nog potten te breken. Ze komen dan ook vaak minder in actie en maken dan maar één run.

Ook minder proefstarts

De regel is meegenomen in de opzet voor de sportieve reglementen voor 2020. Deze moeten nog wel unaniem worden goedgekeurd. En dat is nog geen gelopen race: naar verluidt is minstens één team tegen het voorstel. Ook wil de FIA het aantal proefstarts terugdringen om de starts van de wedstrijden onvoorspelbaarder te maken. Coureurs mogen volgens de voorgestelde regels geen oefenstarts meer maken aan het einde van pits. Het plan is om de coureurs alleen aan het einde van vrije trainingen 1 en 3 een proefstart te laten maken vanaf de startopstelling, zoals dat in Monaco en andere klassen (als de DTM) al wordt toegepast.

Met medewerking van Adam Cooper