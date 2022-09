Ferrari zoekt antwoorden voor stagnerende ontwikkeling SF-75

Waar Ferrari en Red Bull Racing in de eerste helft van het Formule 1-seizoen 2022 nog aardig aan elkaar gewaagd waren, heeft het team uit Milton Keynes de laatste races de touwtjes stevig in handen. Max Verstappen won de afgelopen vijf Grands Prix, ook al startte hij maar eenmaal vanaf pole. Na een nieuwe nederlaag in de thuisrace op Monza verlangt Ferrari antwoorden op de vraag waarom de krachtsverhoudingen zo significant zijn veranderd in de voorbije weken.

Tijdens de vrijdagtraining in Monza reed Carlos Sainz met de oude versie van de vloer, om te achterhalen of de recente updates op de F1-75 verkeerd hebben uitgepakt. Die data wordt deze dagen in Maranello geanalyseerd. Voor de volgende race in Singapore wil Ferrari een aangepaste vloer en nieuwe vleugels introduceren. Teambaas Mattia Binotto stelt daarnaast een uitgebreid onderzoek in naar de recente prestaties en het verschil in bandenmanagement met Red Bull. Volgens de Italiaan is er sinds de Grand Prix van Hongarije veel veranderd. Sindsdien kampt Charles Leclerc met bandenproblemen, terwijl Verstappen op dat vlak juist excelleert.

“We moeten niet alleen kijken naar de laatste twee races, ik wil ook Hongarije analyseren”, zegt Binotto. “De laatste races presteert Red Bull beter dan wij. Niet in de kwalificatie, want dan hebben we nog steeds een goede snelheid. De pure performance is er dus nog steeds. In de race kampen we met bandenslijtage. Op dat vlak is de Red Bull de betere auto. Zij zijn in staat geweest om een betere balans voor die wagen te vinden, dat is ons niet gelukt. Waarom niet? Dat onderzoeken we en moeten we oplossen. Is het niet voor dit seizoen, dan wel voor volgend jaar.”

Onbalans

De teambaas heeft wel een verklaring voor de mindere levensduur van de banden op de SF-75: “We hadden de voorbije races problemen met de balans van de auto. Onbalans in middelsnelle tot langzame bochten zorgde voor oververhitting, wat resulteert in slijtage. We weten dat onze balans niet goed was. De reden van die matige balans komt voor uit de aerodynamische updates. Dat moeten we verder onderzoeken.”