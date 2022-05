De karakteristieken en afstelling van de Ferrari- en Red Bull-auto's zijn tijdens de openingsfase van dit F1-seizoen duidelijk verschillend geweest. Red Bull heeft gekozen voor een configuratie met minder downforce en luchtweerstand, wat de RB18 voordeel geeft met topsnelheden en in vlakke bochten. De F1-75 heeft meer downforce en luchtweerstand, waardoor de wagen uitblinkt in bochten met lage/middelhoge snelheid, maar ook bij acceleratie. Het verschil tussen de twee auto's was in Miami echter niet zo duidelijk, omdat Ferrari niet in staat was om Red Bull te counteren.

Data toont aan dat Red Bull met name snel door de chicane kon en rap was op het daaropvolgende stuk. Uiteindelijk was dit van cruciaal belang voor Max Verstappen om Charles Leclerc op veilige afstand te houden. Ferrari gaf naderhand toe niet te begrijpen waarom zaken waren omgedraaid, met name omdat Red Bull ook topsnelheid wist te behouden. "Wij rijden dus met meer downforce. Hierdoor komen we snelheid tekort op rechte stukken, maar dit verschil pakken we normaal terug in de bochten", aldus Ferrari-teambaas Mattia Binotto. "Ik denk dat het in Miami met name zaak was om sneller te zijn in de bochten vijf, zes en zeven en dat het verschil niet werd gemaakt in de tragere elfde, twaalfde en dertiende bocht. Wat dat betreft heeft Red Bull goede zaken gedaan. Ze waren zeer sterk op mediums en waren net zo snel als wij in de enorm trage bochten. We moeten achterhalen wat hier de oorzaak van was. Ik denk zelf dat hun upgrades de auto sneller heeft gemaakt."

Leclerc valt zijn teambaas bij en merkt op dat Red Bull met name in de race op zachte banden sneller is. "Vooral op de mediums en de softs lijken zij de afgelopen twee races al sterker. Ze kunnen hun banden beter managen", aldus de WK-leider. "In de kwalificatie lukte het ons om de banden in de juiste window te krijgen, maar in de langere runs hebben wij het lastiger dan zij."

Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner zit er zo weinig verschil tussen Ferrari en Red Bull, dat kleine details nog zwaarder tellen. "Het wisselt van circuit tot circuit," zegt de Brit. "We zijn erg aan elkaar gewaagd. Het gaat er puur om dat je de race als beste kan samenbrengen. Strategisch deden we het hier in Miami echt anders dan Ferrari. Zij hadden veel downforce en wij juist weinig. Die afstelling werkte voor ons."