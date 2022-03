Het verschil in rondetijd op het Jeddah Corniche Circuit tussen de wagens van Ferrari en Red Bull was verwaarloosbaar. De afstelling van beide teams was echter behoorlijk verschillend. Zo koos Ferrari voor meer downforce en was daardoor oppermachtig in de langzamere bochten en op acceleratie. De low drag-oplossing van Red Bull resulteerde daarentegen in een indrukwekkende topsnelheid. Uiteindelijk gaf dat laatste de doorslag in de strijd om de overwinning. Max Verstappen kon in de slotfase met DRS voorbij aan Charles Leclerc en pakte zo zijn eerste zege van het Formule 1-seizoen 2022.

Ferrari F1-teambaas Mattia Binotto zag op zaterdag al dat de twee topteams een andere weg ingeslagen waren qua downforce. Red Bull koos juist voor minder neerwaartse druk, waar de equipe uit Maranello voor meer downforce koos om de bandendegradatie beter te kunnen managen. Binotto legt de gemaakte keuze uit: “Max reed op vrijdag met wat meer downforce, en haalde voor zaterdag er wat af. Wij besloten om met een hoger downforceniveau te blijven rijden, want we dachten dat dat belangrijk was voor de bandenslijtage. In de race was de degradatie echter vrij laag. Hun keuze verdient een nadere analyse aan onze kant. Maar zoals altijd is het een compromis. Het draait om details die aan het einde van de race het verschil kunnen maken.”

Red Bull-teambaas Christian Horner verwacht ook in de volgende race in Australië weer een interessant duel: “Deze eerste twee races waren interessant. Wij reden met minder downforce en dat heeft goed uitgepakt. Melbourne wordt weer een ander verhaal. De baan is aangepast en sneller. Het wordt wederom fascinerend.”

Verstappen blij met harde band

Verstappen heeft op zijn beurt niet het gevoel dat Red Bull in Jeddah veel sterker was dan in Bahrein: “Het is lastig te zeggen of we echt een stap gemaakt hebben. Je leert altijd, en elk circuit is anders qua wat er gevraagd wordt van de auto. Er is nog heel wat te analyseren.” Met name op de harde band voelde de Limburger zich senang: “Op de mediums werden de banden minder zodra je dicht achter een ander reed. Er waren dus weinig duels. Het was ietwat frustrerend om gewoon maar te wachten op de juiste ronde om een pitstop te maken zodat je over kon stappen op andere banden. Het gevoel op de harde band was veel beter.”

F1-update: Wat gaf de doorslag in de strijd tussen Verstappen en Leclerc in Jeddah?