Ferrari ziet weinig in voordelen voor nieuwe F1-motorfabrikanten

In de hoogste rangen van de Formule 1 wordt al maanden gesproken over de volgende generatie power units, die in 2026 geïntroduceerd moet worden. Men is het er inmiddels al over eens dat de complexe en dure MGU-H gaat verdwijnen. Dat was een van de voorwaarden van de Volkswagen Group, dat met merken Porsche en Audi overweegt om toe te treden tot de sport. Het grootste discussiepunt is op dit moment de mogelijke voordelen die nieuwkomers zouden moeten krijgen, om te voorkomen dat zij net als Honda enkele jaren geleden eerst tijdenlang achteraan spartelen.

Ferrari F1-topman Mattia Binotto erkent dat er door de enorme investeringen die gedaan moeten worden wat meer financiële vrijheden moeten komen voor nieuwkomers, maar wil op operationeel vlak geen vrijbrief geven. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het aantal uren op de testbank. “Als nieuwkomer heb je het voordeel dat je je alleen maar hoeft te focussen op de nieuwe ontwikkelingen, terwijl wij als huidige fabrikanten onze energie moeten verdelen tussen de huidige operatie en de nieuwe. Het schrappen van de MGU-H, waarover akkoord is bereikt, impliceert dat het voor iedereen een geheel nieuw project wordt. Dus iedereen begint vanaf nul. Ik heb niet het idee dat zij [de nieuwkomers] in het nadeel zijn. Zij hebben de skills op het gebied van duurzame brandstof. Zij hebben skills op het gebied van elektrificatie. Ik betwijfel of ze de competenties ontberen die nodig zijn om de huidige fabrikanten uit te dagen.”

Seidl vindt concessies niet nodig

Huidig McLaren F1-teambaas Andreas Seidl was in het verleden verantwoordelijk voor de autosportactiviteiten van het iconische merk en stond aan het roer in de jaren dat Porsche de 24 uur van Le Mans won tussen 2015 en 2017. “Mijn werkwijze was altijd dat we, zelfs als nieuwkomer toen we bijvoorbeeld begonnen op Le Mans, geen voordelen wilden. Ik wil op een gelijk speelveld strijden met tegenstanders. Je moet accepteren dat je in elke sport tijd nodig hebt om competitief te worden. Met de huidige tijdlijn is er voor iedereen die toetreedt tot de F1 voldoende tijd en vermoedelijk ook kennis en knowhow beschikbaar. Deze nieuwe fabrikanten kunnen vanaf het eerste jaar in een redelijk competitieve positie verkeren.”

