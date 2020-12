Ferrari ziet geen probleem in uitstellen F1-promotie eigen talenten

Maar liefst vier Ferrari-juniors hervatten afgelopen weekend in Bahrein het Formule 2-seizoen en dat deden zij niet zonder succes. Mick Schumacher verdedigde de leiding in het kampioenschap, maar zag Callum Ilott wel iets inlopen door onder andere de pole-position en de tweede plek in de hoofdrace die de Brit behaalde. Robert Shwartzman wist afgelopen weekend voor de vierde keer dit seizoen een race te winnen, terwijl Marcus Armstrong zijn beste resultaten boekte sinds de tweede ronde op de Red Bull Ring in juli. Sportief directeur Laurent Mekies van Ferrari is dan ook tevreden met de progressie die de talenten hebben geboekt in 2020.

“Ze doen het heel goed. We zijn er erg blij mee, de snelheid liegt er niet om”, vertelde Mekies. “Ze hebben een aantal weken, maanden niet geracet, maar staan er meteen. Callum en Mick waren altijd al zeer snel. Maar als je daarachter kijkt, dan deed Marcus het hele weekend met hen mee en ook Robert lag niet ver achter. We zijn heel tevreden met hun progressie en het is geweldig om ze vooraan te zien vechten. Vanuit onze optiek is het niet moeilijk om ernaar te kijken. Ik weet zeker dat er vanuit hun oogpunt minder en minder reden is om vrienden te zijn. Maar het gat tussen hen wordt kleiner en het wordt fantastisch, ik weet zeker dat we allemaal naar de laatste twee races gaan kijken.”

Met drie rijders in de top-vier van de Formule 2 heeft Ferrari een luxeprobleem in haar academie. Er dreigt een opstopping aan talent te ontstaan. Schumacher is van de Ferrari-opleiding de enige coureur die in 2021 promoveert naar de F1, hij werd woensdag aangekondigd bij Haas F1. Voor Ilott en Shwartzman is er daardoor geen plaats in de Formule 1. In de afgelopen maanden heeft Ferrari stug volgehouden dat het geen problemen ziet in het feit dat meerdere talenten klaar lijken voor de stap naar de Formule 1 en ook nu blijft Mekies achter die lezing staan, ondanks het feit dat er dus maar één talent promoveert naar de F1. Ferrari heeft volgens de Fransman voldoende middelen in huis om talenten als Ilott en Shwartzman verder te laten ontwikkelen.

“Het moeilijkste van het runnen van een academie is het vinden van talent en ze te laten groeien”, zei Mekies. “Als je talenten hebt, zelfs als je er misschien teveel tegelijk, dan is dat iets goeds om te managen. We prijzen ons gelukkig dat we in de positie zitten dat we ze programma’s kunnen bieden om zich te ontwikkelen. Antonio Giovinazzi is een voorbeeld dat we in het verleden niet genoeg plekjes in de F1 hadden. En dat pakte best goed uit, want een seizoen of twee later kreeg hij een racezitje. Het maakt het makkelijker om dergelijke talenten te hebben, niet lastiger. Er zal een andere manier zijn om ze binnen het team te laten groeien als ze niet meteen een racezitje bemachtigen. Voor velen weet ik zeker dat die kans later alsnog komt.”