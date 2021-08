Ferrari worstelt op nat Spa-Francorchamps: “Dit is niet normaal”

Na een crash van Charles Leclerc op vrijdag zat het zaterdag wederom niet mee voor Ferrari. In een kletsnatte kwalificatiesessie kwam Carlos Sainz niet verder dan de dertiende tijd, terwijl ook stalgenoot Charles Leclerc met een elfde tijd vroegtijdig werd uitgeschakeld. Beide coureurs zullen door de gridstraffen van Valtteri Bottas en Lando Norris nog wat plaatsen opschuiven naar voren, maar de Italiaanse renstal had vanzelfsprekend meer verwacht van de kwalificatie.

Zowel Leclerc als Sainz klaagde na afloop over een gebrek aan grip op het natte asfalt. Vooral de Spanjaard uitte na de kwalificatie zijn frustraties: “Dit is erg teleurstellend, omdat dit normaal omstandigheden zijn waar ik erg naar uitkijk”, vertelt Sainz. “Vooral op dit circuit. Ik ken de lijnen en het gevoel van de auto in de regen. Normaal gesproken ben ik dan erg sterk, maar om de een of andere reden was de grip er gewoon niet. We kregen de voorbanden niet op temperatuur en kregen nauwelijks een gevoel in de auto tijdens het remmen. Het was heel erg lastig om de auto tot stoppen te krijgen.”

“Het is heel erg raar, want in Imola was ik nog heel erg snel. Het gevoel in de auto is hier echter totaal anders. We moeten daar naar kijken, want dit is niet normaal.”

Ook Leclerc had op meer gehoopt

Ook teamgenoot Charles Leclerc was verbaasd over het gebrek aan grip op de natte baan: “We kwamen gewoon overal snelheid tekort”, sprak de Monegask. “Hoe dat komt weten we nog niet, maar ik had wel het gevoel dat we een stuk competitiever zouden zijn dan die elfde plek. We zouden niet meedoen in het gevecht om de top-vijf, maar ergens tussen de plaatsen vijf en tien hoorden we toch wel thuis.”

“Het hoort erbij. In dit soort omstandigheden moet je ook op het juiste moment op de baan zijn”, vervolgt Leclerc. “We zagen aan het einde van Q2 de regen komen. We gingen daarom een beetje eerder de baan op, wat volgens mij wel de juiste keuze was. Aan het einde zat er echter niet meer in. Het is in dit soort weersomstandigheden altijd lastig oordelen. Achteraf is het altijd makkelijk praten, maar zo is het leven. We moesten genoegen nemen met P11 en P13.”

Ferrari dacht profijt te hebben van de regen

Ferrari’s racing director Laurent Mekies gaf toe dat Ferrari vooraf al had verwacht dat de Belgische Grand Prix een lastig weekend zou gaan worden voor de Scuderia, maar dat de renstal juist hoopte te kunnen profiteren van de regen: “We wisten vooraf al dat het op Spa iets lastiger zou gaan worden dan normaal, puur vanwege de eigenschappen van de baan”, sprak de Fransman. “Het bleek nog moeilijker dan verwacht, vooral in de regen.”

“We hadden verwacht dat we in de regen iets van de achterstand goed zouden kunnen maken, maar dat is niet gebeurd. Het heeft ons eerder alleen maar meer tijd gekost, dus dat is teleurstellend. Eerder dit jaar waren we bijvoorbeeld in Imola al snel in de regen. Het is dus belangrijk dat we dit tot op de bodem uitzoeken. Als gevolg kom je wat pure snelheid tekort en ben je met alles iets meer aan het vechten. Met de omstandigheden en met het nemen van risico’s, zowel aan de kant van de coureurs als aan de kant van het team.”

