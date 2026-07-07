Ferrari wordt het eerste F1-team dat op de Madring test voorafgaand aan de GP van Spanje

Ferrari staat deze week een filmdag te wachten op de nieuwe thuisbasis van de Formula 1 Spanish Grand Prix, heeft Motorsport.com vernomen.

De Scuderia zal donderdag de baan op gaan op het stratencircuit van Madrid, dat ‘Madring’ wordt genoemd en op 11-13 september zijn eerste grand prix moet organiseren, nadat het Barcelona als locatie van de Spaanse GP heeft vervangen.

Daarmee wordt de SF-26 de eerste F1-auto die op de lay-out van Madrid rijdt, waardoor Ferrari waardevolle data kan verzamelen en de evenementorganisatoren tegelijk een belangrijke test krijgen.

Officieel zal het een ‘filmdag’ worden genoemd, een sessie die is gewijd aan promotionele activiteiten, waarbij de reglementen tot 200km aan rijtijd toestaan, verdeeld tussen Lewis Hamilton en Charles Leclerc.

Dit komt in de week nadat Ferrari zijn tweede overwinning van de campagne van 2026 boekte, toen Leclerc Hamiltons zege in Barcelona aanvulde door op Silverstone voor de British GP als eerste de finishvlag te zien.

Dat was Ferrari’s tweede overwinning in drie races, waardoor het tweede staat in het kampioenschap en 78 punten achter Mercedes, met Hamilton en Leclerc respectievelijk derde en vierde in de rijdersstand.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Maar het meest verrassende aspect van Ferrari’s filmdag is de snelheid waarmee het team die wist te organiseren, aangezien de Madring tot slechts enkele dagen geleden nog een actieve bouwplaats was.

Dat geldt in elk geval voor de tribunes en paddockinfrastructuur, en een recent bezoek van media had laten zien dat er op meerdere delen van de locatie nog werkzaamheden gaande waren.

Wat de baan zelf betreft: het 5.416km lange circuit, met 22 bochten en een lang kombochtgedeelte, is voltooid en de aanwezigheid van Ferrari zal verdere bevestiging geven van de geboekte vooruitgang.

Dus naast dat de Scuderia eerste baankennis kan opdoen, biedt de filmdag de organisatoren van de Madring een waardevolle kans om de werking van de faciliteit met een F1-auto te verifiëren.