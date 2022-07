Ferrari wisselt ook in Silverstone motorcomponenten, Sainz op limiet

Ferrari komt tot dusver sterk voor de dag in het Formule 1-seizoen 2022, maar de betrouwbaarheid is de voornaamste achilleshiel. Zo is de krachtbron voor dit jaar goed, maar blijken niet alle componenten de bedachte levensduur aan te kunnen. Charles Leclerc liep in Canada al tegen een motorische gridstraf aan en voegde voorafgaand aan de Britse Grand Prix toe dat Ferrari nog altijd niet 'in een goede positie zit' met de motorcomponenten. Daarmee bedoelt de Monegask dat Ferrari de limiet voor de meeste componenten heeft bereikt en dat nieuwe gridstraffen in het restant van dit jaar onvermijdelijk zijn.

Teamgenoot Carlos Sainz komt inmiddels in een vergelijkbare situatie terecht. Voorafgaand aan het raceweekend in Silverstone heeft Ferrari voor zijn auto naar de derde MGU-H, de derde MGU-K en de derde turbo gegrepen. Voor elk van die onderdelen heeft Sainz daarmee de limiet van de FIA bereikt. Het betekent dat hij in Engeland - waar donderdag overigens ook zijn chassis is vervangen - nog niet achteruit hoeft op de startopstelling, maar dat bij eerstvolgende wissels wel gebeurt.

Uit het FIA-document blijkt verder dat Valtteri Bottas, Zhou Guanyu en Mick Schumacher (allemaal Ferrari-motoren) van nieuwe onderdelen zijn voorzien. Het gaat ook hier om wissels die geen gridstraf opleveren. Bij de auto van Leclerc is het uitlaatsysteem wederom vervangen, ook dat is opvallend omdat het al zijn zesde van het seizoen is.

Low-drag achtervleugel Ferrari een stap in de goede richting?

De betrouwbaarheidsproblemen komen naast (of wellicht samen met) het streven van Ferrari om Red Bull van repliek te dienen qua topsnelheid. Doordat er aan de motoren geen performance-upgrades meer uitgevoerd mogen worden, kijken teams met bovenmatige interesse naar andere opties om topsnelheid te winnen. Het verminderen van drag - oftewel luchtweerstand - is daar het belangrijkste aspect van. De Scuderia heeft in dat opzicht een goede stap gezet in Canada, waar de langverwachte low-drag achtervleugel voor het eerst is gebruikt tijdens de race.

Doordat er maar één exemplaar beschikbaar was in Montreal, ging die naar de auto van Leclerc en moest Sainz het zonder doen in zijn duel met Max Verstappen. Gevraagd of hij met die nieuwe achtervleugel wel een aanval had kunnen plaatsen, reageert de Madrileen: "Dat denk ik niet. De snelheid was er bij mij het hele weekend, dus ik denk dat we een goede vleugel hadden. We weten gewoon dat je met deze auto's een halve seconde per ronde sneller moet zijn om iemand in te halen." De low-drag achtervleugel is vooral een tussenstapje in plaats van het ei van Columbus. "Het is waarschijnlijk geen gamechanger als je over de topsnelheid praat, maar alle stapjes helpen om ons in de goede richting te brengen. Ik weet zeker dat ze bij Red Bull denken 'hoe kunnen we hun kwalificatiesnelheid evenaren?' en wij denken 'hoe kunnen we hun topsnelheid en race pace halen?' Het gaat allemaal om de balans."