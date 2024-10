Ferrari wil profiteren van stopzetten F1-project Renault

Het nieuws van het stoppen van het Formule 1-motorenproject door Renault siddert nog na in de fabriek in Viry. Hoewel Renault CEO Luca de Meo belooft dat er geen ontslagen zullen volgen - er is werk genoeg bij het Dakar-project met Dacia en bij het WEC-team -, zijn er genoeg werknemers die wel weg willen. Zij willen aan het werk blijven in de Formule 1 en zien een overstap naar een andere raceklasse niet zitten. Volgens De Meo zijn er al andere F1-teams langs geweest op zoek naar personeel.

"We willen niemand ontslaan, maar als mensen meer interesse hebben om te werken met Formule 1-motoren, dan hebben we er geen probleem mee dat ze vertrekken", vertelt De Meo in L'Equipe. "[Ferrari-teambaas] Fred Vasseur vroeg ons of hij een aantal ingenieurs mocht overnemen en of dat de gardening leave dan niet zou gelden. Wij zullen de medewerkers niet vasthouden."

Ferrari is volop bezig met het aantrekken van nieuw technisch personeel. Technisch directeur Loïc Serra is vanaf 1 oktober aan de slag bij de formatie uit Maranello. De kans bestaat dat de Fransman binnenkort een aantal landgenoten mag verwelkomen. Deze technici zullen vooral aan de slag gaan bij de motorische afdeling, maar ook op andere afdelingen is Ferrari op zoek naar versterkingen.

Dat Renault zo eenvoudig meewerkt, is redelijk uniek. In F1 geldt een soort erecode met de gardening leave, waarmee personeel een periode na het vertrek bij het ene team niet snel bij het andere team aan de slag kan. Het idee is dat ze dan de plannen die ze bij hun voormalige werkgever niet zomaar kunnen meenemen naar de nieuwe werkgever.

Het is sowieso opvallend druk op de transfermarkt voor F1-technici. In 2026 gaan er nieuwe reglementen in en met de gardening leave-regels is het nu aantrekken van nieuw personeel van groot belang. Doorgaans is de gardening leave namelijk een jaar. Nu nieuwe werknemers aantrekken zou er dus voor zorgen dat er in de laatste maanden richting 2026 gebruikgemaakt kan worden van hun diensten.