Ferrari wil meer F1-sprintraces: "Geld is geen issue"

De eerste van drie sprintraces vond afgelopen weekend plaats in Imola. De wedstrijd werd gewonnen door Max Verstappen, die absoluut geen voorstander is van het concept. De F1-bazen zijn echter laaiend enthousiast en lieten dat gedurende het weekend in Imola merken. Dinsdag stond het onderwerp weer op de agenda in de F1 Commissie, sportief directeur Ross Brawn sprak het vertrouwen uit dat er volgend seizoen wel degelijk meer sprintevents op de kalender komen.

“Als Ferrari zijn we voorstander”, zegt teambaas Mattia Binotto. “We denken dat het voor de toekomst iets goeds kan zijn. We krijgen sportieve kansen, kunnen de show verbeteren en ook meer inkomsten ophalen. Ik denk dat het goed is om dit initiatief te steunen. En wat betreft de kosten, dat hebben we uitvoerig besproken. We kennen de kosten en gevolgen voor het budgetplafond, maar ook de opbrengsten en wat het waard kan zijn. We willen in ieder geval uitbreiden naar zes, maar dan moeten we het format ook bekijken. We hebben nu wat ervaring met het sprintrace-format, wat kunnen we nog beter doen? Ik denk dat er wel wat plannen liggen.”

Dit seizoen hadden al zes sprintraces plaats moeten vinden, maar de teams vonden de financiële gevolgen daarvan te groot. Het reglement schrijft op dit moment voor dat teams 150.000 dollar (zo’n 140.000 euro) mogen gebruiken voor een sprint. Op basis van dit seizoen komt dat uit op 450.000 dollar (421.000 euro). Bovendien is er nog een marge van 100.000 dollar als een coureur flinke schade rijdt. De crash van Zhou Guanyu tijdens de sprintrace in Imola was aanzienlijk duurder, de reden waarom teams daar nog zoeken naar meer compensatie. Ten opzichte van de kosten krijgen de teams zo’n 500.000 dollar aan extra opbrengsten wanneer er een sprintweekend gehouden wordt.

Brawn begrijpt waarom de teams op financieel vlak terughoudend zijn. “Het zou goed zijn als ze het grote plaatje kunnen bekijken, dat is niet echt de specialiteit van teams”, laat hij in gesprek met Motorsport.com weten. “Ik heb in hetzelfde schuitje gezeten, ik begrijp het wel. Daarom is de regelgeving ook zoals het is. We hoeven echt niet alle teams aan boord, de helft is ook al goed. Dat moet lukken.”