De Ferrari die gegarandeerd op elk F1-podium staat

Niets is zo feestelijk als een fles bubbels. Bij bijzondere gelegenheden, op oudjaarsavond en bij sportwedstrijden vliegen de champagnekurken je om de oren. Zo ook in de Formule 1, al is het daar sinds enkele jaren geen champagnekurk meer. In 2021 stapte de koningsklasse van de autosport voor het eerst af van de luxedrank uit Frankrijk. Sindsdien wordt er namelijk gevierd met de Italiaanse mousserende wijn Ferrari Trento.

Bernie Ecclestone, commercieel als hij is, had al in 1966 bedacht dat er een exclusieve champagnepartner voor de podiumfestiviteiten in F1 moest komen. Het wereldberoemde Moet & Chandon was tot 2000 de officiële leverancier, waarna Mumm het stokje overnam. In 2016 kwam Chandon op het podium, vanaf 2017 was het Carbon. Sinds 2021 is het dus Ferrari Trento.

Met de overstap naar de Italiaanse producent stapte de Formule 1 voor het eerst echt af van champagne, aangezien alleen de bubbel uit de Franse regio deze naam mag dragen. De keuze van F1 weerspiegelt de wereldwijde trend in de wijnindustrie, namelijk dat meer en meer mensen inzien dat er ook in andere delen van de wereld uitstekende bubbels gemaakt worden volgens dezelfde methode waarmee champagne wordt geproduceerd.

Ferrari en Ferrari

Wat het tamelijk verwarrend maakt, is dat de naam van de ‘official toast’-partner van F1 dezelfde naam heeft als het meest iconische raceteam in de sport. Daardoor stonden de coureurs van onder meer Red Bull Racing, Mercedes en McLaren met flessen waarop in koeienletters ‘Ferrari’ stond op het ereschavot. Ietwat merkwaardig, ware het niet dat ‘Ferrari’ de derde meest voorkomende achternaam in Italië is. Daarom is het niet verrassend dat de legendarische naam verbonden is aan veel bedrijven en organisaties.

En voor de duidelijkheid: er bestaat geen enkele link tussen de wijnproducent en de autofabrikant, anders dan een vriendschappelijke relatie die al dateert uit de vroege jaren van Enzo Ferrari. Sterker nog: de wijnmaker bestaat veel langer dan de fabriek in Maranello. Het bedrijf werd opgericht in Trentino, een regio nabij de Oostenrijkse grens, toen Enzo slechts vier jaar oud was. Oprichter Giulio Ferrari had tussen 1902 en 1952 de touwtjes in handen. Op het moment dat hij met pensioen ging waren er geen kinderen die het bedrijf konden overnemen. Uiteindelijk vond hij in de lokale wijnhandelaar Bruno Lunelli een koper.

Foto: Ferrari Trento Matteo Lunelli, CEO van Ferrari Trento

“Giulio Ferrari koos mijn opa”, zegt huidig CEO Matteo Lunelli. “Het leek hem goed om iemand uit de regio te kiezen, om zo de sterke link met Trentino te behouden. En mijn opa distribueerde de wijn van Ferrari, hij hield van het merk. Hij was niet de rijkste kandidaat, maar Giulio vond hem perfect voor het overbrengen van zijn visie en zijn waarden. Daarmee begon de geschiedenis van Ferrari Trento binnen mijn familie. Ik ben nu de derde generatie in het bedrijf. We zijn nog steeds een familiebedrijf.”

Sparkling wine partner van F1

Het bedrijf groeide de voorbije decennia uit tot een van de meest toonaangevende producenten van mousserende wijn. Men ging jarenlang het gevecht aan met de wereldwijde consument, om te bewijzen dat champagne niet de enige optie was. De betere bubbels van Ferrari Trento worden volgens dezelfde traditionele methode en van dezelfde druif (chardonnay) gemaakt als echte champagnes. Lunelli legt uit: “In 2003 begon ik de wereld over te reizen om Ferrari Trento te promoten. Het was echter heel lastig om mousserende wijn van topniveau te positioneren, want champagne had een monopolie.”

Waar jaar na jaar kleine stappen gezet werden en meer en meer liefhebbers overtuigd raakten van mousserende wijnen uit andere regio’s en landen, zag de wijnproducent een enorme kans toen F1 op zoek ging naar een nieuwe podiumpartner. Ferrari Trento algemeen directeur Simone Masè werkte eerder als global marketing activation director bij F1-partner Heineken. Zijn kennis en contacten openden de deur.

Toch was het niet eenvoudig om de deal met de Formule 1 tot stand te brengen. “Toen we in gesprek gingen met F1, vroegen zij zichzelf af wat de consequentie zou zijn als zij geen champagne meer zouden schenken. Dat was al decennialang dé drank. Wij hebben onze producten gepresenteerd en onze kwaliteit laten zien. Ze wilden ook duidelijkheid over de relatie tussen ons en Ferrari-auto’s, want in eerste instantie was men sceptisch dat Mercedes zou proosten met Ferrari. Daarom gebruiken we de naam Ferrari Trento, zodat er geen verwarring ontstaat.”

De huidige deal draait niet alleen om de flessen op het podium. Ook de Paddock Club, F1 Experiences en andere hospitality schenken de drank. Alle VIP’s kunnen tijdens de Grands Prix de wijn proeven. Dan gaat het om zo’n 60.000 flessen per jaar. En dat de groten der aarde een weekend lang je product proeven en ervaren, is zeer waardevol. De grootste uitdaging voor de komende jaren is om de eigen identiteit op te bouwen, los van de bekende naamgenoot. “Iedereen in Italië weet: il Ferrari is de wijn, la Ferrari is de auto.” Nu de rest van de wereld nog.

Dorst gekregen? De Ferrari Trento is in Nederland bij veel slijters en wijnhandels te koop. De speciale F1 Podium Celebration-flessen van drie liter die op het podium gebruikt worden, kosten 299 euro. Dat is aanzienlijk minder dan de Carbon die voorheen leeggespoten werd: die kostte liefst 3.000 euro per fles.