Ferrari test nieuwe F1-auto vandaag al op circuit van Barcelona

Het Circuit de Barcelona-Catalunya vormt woensdag tot en met vrijdag het decor voor de eerste wintertest van 2022, hetgeen de Formule 1 een shakedown noemt. Voordat het zover is, geeft Ferrari de nieuwe creatie alvast de sporen op de Catalaanse omloop. Carlos Sainz mocht dinsdagochtend als eerste naar buiten rijden voor wat een filmdag met de F1-75 is. De echte vuurdoop van de zwart met rode Ferrari is het niet, die is immers al op het 'eigen' Fiorano verzorgd. Op een aangepaste lay-out is toen een zogenaamde 'demonstratie-evenement' van maximaal vijftien kilometer afgewerkt.

In Barcelona wordt de F1-75 iets uitgebreider op de proef gesteld. Ditmaal mag de Scuderia maximaal honderd kilometer op speciale demobanden van Pirelli afwerken. Ieder team heeft in totaal twee van deze filmdagen per jaar ter beschikking, waarvan Ferrari nu de eerste verbruikt. Die dagen zijn bedoeld om promotiemateriaal te schieten, maar dienen in de praktijk natuurlijk een ander doel.

Teams als Ferrari hopen alvast kinderziektes op te sporen - voor het geval die er überhaupt zijn - om woensdag een vliegende start te kunnen maken en de collectieve testdagen zo optimaal mogelijk te kunnen benutten. Dat laatste is anno 2022 nog belangrijker dan voorheen door de grote ommekeer in het reglement. Het totaal aantal testdagen blijft beperkt tot zes, waardoor iedere coureur slechts drie dagen - veelal opgesplitst in dagdelen - heeft om de nieuwe bolide te leren kennen.