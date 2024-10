"We weten allemaal waartoe hij in staat is", zegt Jock Clear, coureurscoach bij Ferrari, in de F1 Nation-podcast over Charles Leclerc. Hij ziet dat de coureur met name in de kwalificaties schittert, al kreeg hij tegelijkertijd ook een status als coureur die in de races dan wat sneller door het ijs zakte. "Dat is niet heel eerlijk", stelt Clear. "Het is gewoon dat hij heel goed is in de kwalificatie. Dat gezegd hebbende zie je dit jaar resultaat van de ontwikkeling van de auto, maar ook van de coureur. Dat wil zeggen: je erkent dat er op zaterdag geen punten te behalen vallen en dat deze allemaal op zondag verdeeld worden."

Volgens Clear heeft Ferrari van de SF-24 dan ook een betere raceauto gemaakt als gevolg van dat besef. "Bandenmanagement is altijd een actueel onderwerp", meent de performance engineer. "We hebben Charles enkele zeer goede races zien rijden." Als voorbeeld wijst de Brit naar de Australische Grand Prix van 2022. "Max [Verstappen] had daar echt moeite met de bandenslijtage terwijl Charles de race won door echt goed te rijden." Clear is van mening dat Leclerc en Ferrari allebei te weinig aandacht besteedden aan de banden, waardoor de races zo uitdagend werden.

Dit jaar is het resultaat daarvan zichtbaar, aldus Clear, die ook ziet dat Carlos Sainz als teamgenoot ook een goede invloed heeft gehad op Leclerc. "Hij heeft goed gereageerd op het hebben van een zeer sterke teamgenoot. Carlos heeft misschien niet dat beetje extra snelheid die Charles wel laat zien in de kwalificaties, maar kijk maar naar Singapore vorig jaar [waar Sainz won]: dat raakte Charles echt. Dat was een race waar je zou zeggen dat Charles een favoriet zou zijn geweest voor de zege. Hij gaat daar vaak met vertrouwen naartoe, maar toen snoepte Carlos dat voor zijn neus weg en dat deed echt pijn. Dat soort dingen hebben hem echt doen beseffen van 'oké, ik moet het echt voor elkaar krijgen op zondag'. Dat wil niet zeggen dat hij daar nooit over nagedacht heeft, maar het betekent wel dat je je focus een klein beetje verlegt van het willen hebben van de beste auto in de kwalificatie om er dan vanuit te gaan dat het op zondag ook wel lukt. Je ziet nu dus een betere representatie van Charles en van ons, als coureur, auto en als team."

Kampioensmateriaal

Sinds zijn komst bij Ferrari werd Leclerc veel geprezen en werd hij in Italië onthaald als de nieuwe kampioen van Ferrari. Tot nu toe heeft hij dat niet waar kunnen maken, maar Clear is ervan overtuigd dat Leclerc daartoe in staat is zodra hij daar de juiste auto voor heeft. "Hij heeft het absoluut in zich om wereldkampioen te worden", weet de ervaren coureurscoach zeker. "Ik zeg dat al sinds 2018. We werken met hem in de Academy en hebben alle juiste dingen op de juiste momenten gezien. Hij heeft de kwalificatiesnelheid. Mijn god, ik denk dat hij de beste kwalificatiecoureur is die wij hebben gezien."

Clear wil geen vergelijkingen maken met coureurs uit het verleden, zoals Michael Schumacher en Mika Häkkinen, maar ziet in Leclerc voor nu wel de beste coureur in de kwalificatie die ook zijn races goed kan managen. "Kijk naar Monza: het is gewoon uitzonderlijk wanneer alle sterren op één lijn staan, dan kan hij leveren." Volgens Clear heeft Leclerc dat echter nog maar weinig kunnen laten zien. Alleen in 2022 maakte de Monegask in zijn ogen nog kans op de titel. "Op een gegeven moment lagen we veertig punten voor en we konden Max op veel circuits verslaan, dus als team waren we er nog niet klaar voor." Aan het einde van dat jaar had Red Bull Racing bovendien de auto beter ontwikkeld, stelt Clear vast. "Er waren dingen waarvan Charles zou zeggen dat ze niet op kampioenschapsniveau waren gedurende dat jaar, maar dat is precies het punt: je gaat pas een kampioenschap winnen als iedereen op dat niveau zit. Het is oneerlijk om te zeggen dat Mercedes al die kampioenschappen alleen heeft gewonnen omdat ze de beste auto hadden. Ze hadden alles het beste. En het is hetzelfde met Max in de afgelopen drie jaar, hij was erg goed, maar Red Bull was ook erg goed."

"Als Charles dus op dat niveau gaat presteren, dan moeten wij dat ook doen", vervolgt Clear. "Dat is ook mijn punt als ik met vertrouwen 'ja' [hij kan kampioen worden] zeg. Als we allemaal op dat niveau zitten, dan weet ik dat hij ook op dat niveau zal presteren. Ik weet dat hij kan doen wat nodig is zodra we allemaal op dat niveau zitten. Dus als we ons in een positie bevinden waarin we als team consistent een auto kunnen afleveren om mee te dingen naar het kampioenschap, en ik denk dat we daar nu dichtbij zijn, dan zal Charles dat waarmaken."