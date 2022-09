Ferrari: VSC-plan Red Bull toont aan dat strategie geen fout was

Het stilvallen van Sebastian Vettel tijdens de elfde ronde van de Italiaanse Grand Prix was aanleiding voor een vroege virtual safety car. Ferrari benutte dat moment om leider Charles Leclerc naar de pits te halen voor zijn eerste bandenwissel, maar daarmee committeerde de renstal zich aan een tweestopper. De vanaf P7 gestarte Max Verstappen was echter onderweg op een eenstopper, nam de leiding over en stond de leiding alleen nog even af toen hij zelf zijn stop maakte en Leclerc nog naar binnen moest voor zijn tweede stop. Daarna reed de WK-leider onbedreigd naar de zege.

Na de race werden er vraagtekens gezet bij het besluit van Ferrari om Leclerc zo vroeg naar de pits te halen voor zijn eerste stop. Concurrent Red Bull Racing vond echter dat de keuze op dat moment goed te rechtvaardigen was, maar zij vermoeden tegelijkertijd ook dat de snelheid van Verstappen dermate veel beter was dat de Scuderia met iedere strategie naast de zege had gegrepen. Ook verklaarde teambaas Christian Horner dat Red Bull klaar had gestaan om Verstappen naar de pits te halen als Leclerc wél was doorgereden. Die constatering, evenals het vroege besef dat Ferrari niet de snelheid en het bandenmanagement had om de Nederlander met dezelfde strategie te verslaan, leidden er volgens Binotto toe dat ze iets anders moesten proberen.

"Achteraf geloven we nog steeds dat we het juiste besluit hebben genomen toen de safety car op dat moment in de race naar buiten kwam. We wisten dat Charles goede snelheid had, maar de bandenslijtage van Max was beter en hij was toen al sneller dan ons", reflecteerde Binotto op het besluit om Leclerc in ronde 12 te laten stoppen. "Als we op dezelfde strategie waren gebleven als hij met één pitstop, dan had hij ons vroeg of laat verslagen. Onze enige kans was dus om iets te doen qua strategie. We hadden wat pech dat de VSC eindigde toen wij nog in de pits waren. Daardoor kregen we niet het volledige voordeel van de VSC, maar desondanks denk ik dat Max gewoon sneller en onmogelijk te verslaan was."

'Verstappen had ongeacht strategie gewonnen'

De conclusie van Binotto is dan ook helder: als je niet over de snellere auto beschikt, moet je qua strategie iets proberen om toch aanspraak te maken op de zege. "Het is niet moeilijk om een snellere auto te verslaan, maar simpelweg onmogelijk. Normaal win je als je de snelste auto hebt en kan het alleen verkeerd gaan qua strategie", aldus de Italiaan, die echter ook concludeerde dat er geen maat op Verstappen stond. "Maar welke strategie hij ook zou volgen, Max had gewonnen. Dat is het punt. Het was geen verkeerd besluit om met Charles naar een tweestopper te gaan, want je weet nooit wat er later in de race gaat gebeuren. Je weet nooit hoe de bandenslijtage gaat zijn bij Max over een langere stint. Als je naar achteren kijkt, dan was het gat dat Charles ten opzichte van George had gewoon groot en comfortabel. Het was dus geen risico, maar wel een gok die uiteindelijk een goede keuze had kunnen worden."

Video: De hoogtepunten van de Grand Prix van Italië