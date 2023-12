Na een ietwat teleurstellend Formule 1-seizoen heeft Ferrari de pijlen al op 2024 gericht. Na dat seizoen lopen de contracten van coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz af. Samen rijden zij sinds 2021 voor het team uit Maranello, maar daar kan dus in 2025 een einde aan komen. Gevraagd door de bekende Italiaanse sportkrant Gazetto dello Sport over de aflopende contracten vertelt Ferrari-voorzitter John Elkann dat de kans groot is dat ook na 2024 beide heren achter het stuur van een scharlakenrode auto te vinden zijn "Sainz en Leclerc? Die blijven zeker", aldus een zeer uitgesproken miljardair.

Over het net afgelopen seizoen is Elkann echter totaal niet te spreken. Onder leiding van de nieuwe teambaas Frederic Vasseur begon Ferrari teleurstellend, tegen het einde van het jaar werd dat nog knap omgedraaid. Het hoogtepunt van het seizoen vond plaats tijdens de Grand Prix in Singapore, waar Sainz als enige niet-Red Bull-coureur dit jaar een race wist te winnen. Onderaan de streep kwamen de Italianen in het constructeurskampioenschap drie punten tekort voor de tweede plek, een eer die is weggelegd voor Mercedes. Daardoor kan Elkann niet spreken van een goed seizoen. "Het seizoen verliep teleurstellend omdat we derde werden in het kampioenschap, maar in het laatste derde van het kampioenschap konden wij met Red Bull concurreren", stelt de invloedrijke Amerikaanse zakenman. "We behaalden toen veel poles. Nu moeten we dit momentum meenemen en verder blijven pushen."

Vanaf de zomerstop is het ontegenzeggelijk beter gegaan voor Ferrari. In bijna alle races pakte de formatie uit Maranello meer punten dan concurrent Mercedes. De honger bij Elkann is daardoor allerminst gestild en hij stelt duidelijke doelen voor Ferrari. Uiteindelijk is vanzelfsprekend het grote einddoel dat de Italianen voor het eerst sinds 2007 weer met een wereldtitel in handen staan, maar voor 2024 is een haalbaar doel voor de 47-jarige New Yorker meer dan duidelijk: "We verloren in Abu Dhabi P2 bij de constructeurs, maar het goede is dat we weer in het kampioenschap meededen. Ons aantal pole positions was hoog, nu moeten wij dit nog omzetten in overwinningen. Dat moet het doel zijn voor komend jaar."